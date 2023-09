Privévliegtuig maakt noodlanding in Oostende na problemen met landingsgestel

In Oostende landde dinsdagmorgen een privévliegtuig die problemen had met het landingsgestel. De luchthavenbrandweer en de brandweer van Hulpverleningszone 1 snelden ter plaatse. “Het toestel landde uiteindelijk veilig en wel”, zegt Tom Rutsaert, perswoordvoerder van de Oostendse luchthaven.

Een privévliegtuig kwam niet ver van de luchthaven van Oostende in moeilijkheden toen bleek dat er problemen waren met het landingsgestel. Wat die problemen precies waren, is niet duidelijk. Feit is dat het toestel uiteindelijk veilig en wel kon landen. “Het toestel is goed geland en stond daarna enkele minuten stil op de start- en landingsbaan”, zegt perswoordvoerder van de Oostendse luchthaven, Tom Rutsaert. “Daarna werd het van de runway weggetrokken. Het toestel heeft het landingsgestel uiteindelijk kunnen gebruiken.”

Standaardprocedure

Zowel de luchthavenbrandweer als de brandweer van Hulpverleningszone 1 stonden paraat indien het vliegtuig niet op een normale manier zou kunnen landen. “Het is standaardprocedure dat de externe brandweer bijstand verleent aan onze eigen brandweer”, vervolgt Rutsaert. “Of het toestel naar hier op weg was, is voorlopig niet duidelijk. Maar het is zo dat de piloot steeds kiest voor de dichtstbijzijnde luchthaven bij problemen. Uiteindelijk bleek alles in orde te zijn.”