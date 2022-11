Politieman die gewond raakte bij gasexplosie in Oostende mag ziekenhuis verlaten

Politie Oostende bevestigt dat de collega die gewond raakte bij de gasexplosie ruim een maand geleden het ziekenhuis intussen heeft verlaten.

Lees hier meer over de gasramp in Oostende

Op donderdag 13 oktober stond de tijd even stil in Oostende. Om 11.36 uur weerklonk een harde knal in het stadscentrum. Exact 17 minuten voor de ontploffing had een arbeider van een bouwfirma die op dat moment wegenwerken aan het uitvoeren was, een gasleiding geraakt met zijn kraan.

De ontploffing veroorzaakte een enorme drukgolf die voelbaar was tot zelfs een halve kilometer verder. Drie mensen raakten gewond: een politieman, een brandweerman en een medewerkster van vzw Duinhelm. De politieman is intussen uit de coma en heeft het ziekenhuis ondertussen verlaten, ruim een maand na de feiten.

“Verdere revalidatie en nabehandeling blijft noodzakelijk, maar een maand na het incident stemt dit ons hele politiekorps voorzichtig positief. We geven vanuit ons korps alle mogelijke steun aan onze collega en familie”, geeft korpschef Philip Caestecker mee.