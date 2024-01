Politie zoekt aanrijder nadat blijkt dat lichtgewonde voetganger toch medische zorgen nodig heeft

De politie van Oostende lanceert een oproep naar getuigen van een verkeersongeval in de Vindictivelaan. Daarbij viel initieel alleen een lichtgewonde waarbij geen medische zorg nodig was. Later bleek er toch meer aan de hand te zijn. De politie zoekt nu de bestuurder die een wandelaar aanreed.

Het ongeval gebeurde vrijdagochtend om 8 uur. In de Vindictivelaan werd een 56-jarige wandelaar aangereden op het zebrapad ter hoogte van de Kapellestraat. Tijdens het oversteken werd de man echter aangereden door een personenwagen. De man raakte daarbij lichtgewond, maar verder medische hulp bleek niet nodig te zijn.

“De bestuurder stapte uit en bekommerde zich om de man”, klinkt het bij de politie. “In eerste instantie was verder medische hulp niet nodig en werden er geen hulpdiensten gecontacteerd. Beide partijen gingen dan ook uiteen. Later bleek echter dat de voetganger toch medische zorgen nodig had en naar het ziekenhuis moest.”

De politie van Oostende doet nu een oproep naar eventuele getuigen en is op zoek naar de bestuurder om het voorval verder af te handelen.