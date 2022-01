Politie redt dronken man uit zee in De Panne

In De Panne heeft de politie woensdagavond een man gered uit zee en gereanimeerd. Het incident gebeurde ter hoogte van de Meeuwenlaan rond 23.30 uur.

Volgens de politie Westkust belde een man de hulpdiensten omdat zijn buurman in dronken toestand naar het strand was gelopen. De buurman zou voordien wat zaken op zijn eigen appartement hebben stukgeslagen.

De politie trof hem een korte tijd later aan in het zeewater. De politiemensen ter plaatse startten een reanimatie, die kort duurde. Gezien zijn toestand, werd het slachtoffer naar het ziekenhuis met de ambulance. Zijn toestand is niet levensbedreigend.

(BB)