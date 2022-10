Politie Oostende reageert op kritiek op sociale media na gasexplosie: “Een kwestie van minuten”

Op sociale media circuleerde er heel wat kritiek over het politiekorps van Oostende dat laattijdig zou gereageerd hebben na het gaslek in de Christana- en Ooststraat in het centrum van Oostende donderdag. Om 11.19 uur kwam de eerste melding van een gasgeur binnen van een handelspand. Iets later was de politie en de brandweer al aanwezig. Maar zij konden niet verhinderen dat het om 11.36 uur tot een explosie kwam met metershoge vlammen.

Een uitbaatster in de buurt stelde vast dat er na het gaslek nog geen perimeter was ingesteld en er nog vrij mensen rondliepen. “Tot een minuut voor de ontploffing kon iedereen nog vlakbij de plaats komen. Het lek was toen al vastgesteld en de brandweer was al ter plaatse”, klinkt het. Daarop volgde op sociale media heel wat kritiek op de politie.

“Wanneer wij een melding krijgen, wordt er altijd zo vlug mogelijk iemand op afgestuurd”

En dat viel bij het politiekorps van Oostende niet in goede aard. “Het was sowieso een heel heftig dag voor ons team”, zegt korpschef Philip Caestecker. “En dan lees je die commentaren op ons werk. Wij krijgen niet onmiddellijk die melding te horen. Dat wordt aan ons doorgegeven vanuit dispatching en dan kijken we wie er dichtbij in de buurt is en erop af kan gaan. Bij dringende interventies zijn de hulpdiensten er altijd binnen de twaalf minuten aanwezig. Pas wanneer iemand ter plaatse is, kunnen we pas inschatten hoe ernstig het is.”

Kwestie van minuten

“De eerste politieagent was vier minuten voor de ontploffing ter plaatste gearriveerd. Hij had onmiddellijk versterking van andere patrouilles gevraagd. Want probeer maar eens in je eentje een hele buurt alleen te ontruimen. Op de camerabeelden zien we duidelijk dat de agent samen met brandweermannen controleert of er nog mensen aanwezig zijn in het pand ernaast. Maar de veiligheidsperimeter was nog niet volledig afgesloten. Voor mensen aan de zijlijn is het altijd makkelijker om commentaar te geven”, vertelt Caestecker.

“Op de camerabeelden zien we dat er geen sprake is dat er getreuzeld werd door de hulpdiensten”

“Het was echt een kwestie van minuten. Op de beelden is er geen sprake dat er getreuzeld werd”, valt burgemeester Bart Tommelein (Open VLD) de korpschef bij. “We zien duidelijk op de beelden van camera’s, die daar hingen dat er geen andere mensen op straat in de buurt zijn. Het is alleen de politie, brandweer en de vrouw van het pand dat net doorzocht werd om te kijken of er nog iemand aanwezig was, die haar sleutels overhandigt. We kunnen ook niet voor elk gaslek de hele stad gaan evacueren en alles onmiddellijk hermetisch gaan afsluiten.”

Over de exacte oorzaak van de gasexplosie is nog niets bekend. De hele situatie wordt op dit moment verder onderzocht door het parket.