Pol De Schepper van ‘De Schuure’ in Zuienkerke na gasexplosie: “Mijn vrouw en schoonzus liggen in coma met zware brandwonden”

“Mijn vrouw en mijn schoonzus worden nog in een kunstmatige coma gehouden, want ze hebben zware brandwonden opgelopen”, zegt Pol De Schepper, uitbater van danstaverne De Schuure in Zuienkerke. Maandagmorgen deed er zich een gasexplosie voor, toen de dames aan het koken waren.

Pol De Schepper (68) is een bekend figuur in Zuienkerke en Meetkerke. Begin de jaren ‘80 bouwde hij de stallen van een boerderij langs de Oostendse Steenweg om tot danscafé ‘De Schuure’. Liefhebbers van muziek uit de jaren ‘60, ‘70 en ‘80 vonden er hun gading, net als de thema-avonden op maandag, die vroeger druk bezocht werden door coiffeurs en coiffeuses op hun vrije dag.

Maandagochtend om 7.20 deed zich een gasexplosie voor in het huis van Pol De Schepper, dat hij deelt met zijn echtgenote en zijn schoonzus. De woning bevindt zich naast het bekende danscafé. Blijkbaar moet de ontploffing zich voorgedaan hebben in de keuken, toen de dames het ontbijt aan het bereiden waren en iets op het gasfornuis kookten.

In coma

De drie slachtoffers werden naar het ziekenhuis overgebracht. “Ik raakte niet gewond, maar moest veiligheidshalve mee”, vertelt Pol De Schepper, die tegen de middag al het ziekenhuis mocht verlaten. “Mijn vrouw en schoonzus werden getransfereerd naar een Gents ziekenhuis. Ze worden er in een kunstmatige coma gehouden, omdat ze zware brandwonden hebben opgelopen”, vertelt de aanslagen man.

Inmiddels zijn de vertegenwoordigers van de verzekeringsmaatschappijen ter plekke gearriveerd om samen met eigenaar Pol De Schepper de schade op te meten. Een door het parket aangestelde deskundige moet de precieze oorzaak van de ontploffing nagaan.

Maandagochtend stelde de lokale politie van de zone Blankenberge-Zuienkerke een perimeter rond de boerderij in. Door de ontploffing in het oude huis is mogelijks asbest vrijgekomen. Door de grote schade is er ook instortingsgevaar.

