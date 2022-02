Plopsaland onderzoekt stilgevallen achtbaan: “Niet meer open tot we oorzaak kennen”

Plopsaland zal een onderzoek instellen naar de oorzaak van de stilgevallen attractie Ride to Happiness by Tomorrowland. Negen personen zaten zaterdagavond zes uur lang vast op 37 meter hoogte.

Wat een mooie afsluiter van de dag moest werden, draaide zaterdagavond voor negen bezoekers van Plopsaland uit op een sisser. Omstreeks 17.25 uur namen zij plaats op de spinning coaster Ride to Happiness by Tomorrowland, maar na de lancering viel de achtbaan stil. Het duurde uiteindelijk zes uur vooraleer de laatste personen weer voet op de grond konden zetten. Zij werden met onderkoelingsverschijnselen overgebracht naar ziekenhuizen in de buurt.

Bij Plopsaland zit men uiteraard verveeld met de zaak, al sluit ceo Steve van den Kerkhof een verband met de slechte weersomstandigheden uit. “De attractie is stilgevallen op een plek waar je het totaal niet verwacht”, aldus Van den Kerkhof. “Vreemd. We zijn vooral blij dat iedereen goed en wel opnieuw op de grond raakte. Nu moeten we onderzoeken wat de oorzaak was en hoe het kon gebeuren. Iedereen dacht meteen aan de wind, maar een dergelijke attractie heeft een windmeter en die gaf aan dat we nog zo’n 25 procent onder de maximale toegelaten windsnelheden. We zetten de grens zelfs scherper dan de attractiebouwer. Dus dat kan het niet geweest zijn. We doen de attractie niet meer open tot we weten wat de oorzaak was. We willen dit geen tweede keer meemaken.”

Steve Van den Kerkhof: “We willen dit geen tweede keer meemaken.” © DC

Er wordt ook gekeken naar een compensatie voor de mensen die urenlang in een benarde positie zaten. “We gaan die mensen uitnodigen om eens goed te komen slapen in het hotel en het park opnieuw te bezoeken. En al dan niet de attractie opnieuw te doen, maar dat mogen ze zelf beslissen. Ik had al contact met de mensen van Tomorrowland en die gaven aan ook nog iets te doen voor hen.” (TP)