Plopsaland kreeg er even een attractie bij: mugheli landt op parking

De mugheli maakte dinsdagmiddag de oversteek naar Plopsaland De Panne om dringend bijstand te verlenen aan een vrouw die slecht gevallen was en op haar voorhoofd terecht kwam. Het voorval had niets te maken met een attractie in het park.

Rond 17 uur kwam een bezoekster van het park slecht ten val toen ze aan het wandelen was. Ze viel op haar voorhoofd en verloor daarbij het bewustzijn. “Het ging om een dame die zich op een wandelpad bevond ter hoogte van de piratenzone”, zegt Sofie Loy, woordvoerster van Plopsaland. “Hoe de vrouw struikelde of viel is niet duidelijk maar ze had dringende bijstand nodig. Daarom kwam de mughelikopter naar het park overgevlogen. Onze medewerkers hebben de plaats afgeschermd zodat de hulpverleners hun werk konden doen.”

Geen verband met attractie

“De valpartij van de vrouw heeft voor alle duidelijkheid niets te maken met een attractie. Ze stond er ook niet in de buurt van. De vrouw werd overgebracht naar het ziekenhuis en we hopen dat ze het goed stelt.” De mugheli landde aan de parking van Plopsaland. De helikopter werd vanuit Brugge opgeroepen omdat de mug van het ziekenhuis van Veurne op dat moment niet beschikbaar was en de heli het snelst ter plaatse kon zijn om hulp te bieden. (JH)