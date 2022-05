Pitbull valt Stafford en z’n baasje (70) aan in Oostende: eigenaar staat dier vrijwillig af

Aan het Professor Mac Leodplein in Oostende heeft een loslopende pitbull maandagmorgen een Stafford en z’n 70-jarig baasje aangevallen. Zowel de man als zijn hond raakten gewond, maar volgens de politie moest niemand naar het ziekenhuis worden overgebracht. Het baasje van de pitbull stond z’n dier vrijwillig af.

Het incident deed zich omstreeks 9.30 uur voor. Een 70-jarige man was met zijn Stafford aan de leiband aan het wandelen, toen een loslopende pitbull op hen af kwam gestormd.

Het dier begon zowel de Stafford als zijn baasje aan te vallen. Beiden liepen daarbij enkele bijtwonden op. De lokale politie van Oostende werd opgeroepen en kwam met een dierenarts ter plaatse. De verwondingen van de 70-jarige man bleken gelukkig mee te vallen. Hij moest niet naar het ziekenhuis worden overgebracht.

Niet eerste incident

De eigenaar van de pitbull gaf toe dat hij geen controle meer had over z’n hond. Het was ook niet het eerste incident met het dier. De man besliste vrijwillig afstand te doen van z’n hond en begeleidde het dier mee tot aan het Blauwe Kruis. De politie stelde een proces-verbaal op.

