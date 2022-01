Piet Sintobin kritiek na val in put op de Korenmarkt; broer Stefaan: “Hij zat tijdlang zonder zuurstof, hopelijk komt het goed”

Piet Sintobin is de 58-jarige man die de kwalijke val maakte dinsdagavond op de Korenmarkt. Voor de woning naast café De Koornmarkt is men nutsleidingen aan het vernieuwen en de bekende Izegemnaar sukkelde in die put. Hij raakte er verstrikt tussen kabels en werd geholpen door omstanders. “Maar hij zat ook een tijdlang zonder zuurstof en wordt nu nog in coma gehouden in AZ Delta. Hopelijk komt alles goed, voor Piet zelf, maar zeker ook voor onze moeder die eerder al twee kinderen moest afstaan”, zegt broer en Vlaams Parlementslid Stefaan Sintobin.

We krijgen Stefaan Sintobin vanuit Brussel aan de lijn. “Ik blijf hier soms overnachten, ook dinsdagavond was dat het geval. Tot ik ‘s nachts opgebeld werd door mijn zus die het slechte nieuws meedeelde.” Ondertussen werd Stefaan, naast Vlaams Parlementslid ook gemeenteraadslid voor Vlaams Belang in Brugge, op de hoogte gebracht van de gezondheidssituatie van zijn jongste broer. “Het ziet er niet goed uit, hij zou een tijdlang zonder zuurstof gezeten hebben.”

Onze moeder verloor eerder al twee kinderen – broer Stefaan

Piet Sintobin is in Izegem een alom bekende figuur. De 58-jarige man stamt uit een horecafamilie. Zijn broer Patrick was nog een tijdlang zaakvoerder van café(-restaurant) La Gare (dat later Lagaar zou gaan noemen). Later zou Piet die zaak overnemen, maar ook ma Jeanninne Moerman was er mee de drijvende kracht. “Mocht ook Piet het niet halen, zal dat opnieuw een grote klap zijn voor onze 86-jarige moeder”, zegt een geëmotioneerde Stefaan. Piet woonde overigens nog bij zijn moeder op de Melkmarkt.

Piet Sintobin schaarde zich ook voluit achter zijn broer die een Vlaams Belang-kopstuk is.

Eerder overleden al Maurits in 2013 en Patrick in 2014. Het gezin van wijlen Joseph Sintobin en Jeannine Moerman had in totaal zes kinderen met ook An, Geert, Stefaan en dus Piet. “Hij is van oktober 1963. Zijn gezondheid was al niet van de beste, hij was moeilijk te been. Hij kwam blijkbaar van café Lagaar.”

Het ging allemaal zo snel – getuige Rik Terryn

Hij was vergezeld door Rik Terryn, die ook op de Melkmarkt huist. “Op de heenweg was ik al over de planken gepasseerd, ook in de terugweg liepen we langs daar. Ik maande hem nog aan tot voorzichtigheid, maar hij verloor zijn evenwicht. Ik ben onmiddellijk naar De Lagaar teruggelopen waar ze de hulpdiensten verwittigd hebben. Iemand die ook in Lagaar zat, is dan in de put gesprongen om hem boven water te houden. Het ging allemaal zo snel”, zegt een aangeslagen Rik.

De bewuste werken op de Korenmarkt.

Piet Sintobin is in Izegem een bekend volksfiguur. Hij runt de cafetaria van de bolletra in zaal ISO en is ook militant voor Vlaams Belang. Ook in het VB-lokaal in Kachtem was hij vaak van dienst. “En ook als we flyers moesten bussen konden we altijd om hem rekenen”, voegt broer Stefaan toe.

Onderzoek naar hoe dit kon gebeuren

Gezien de omstandigheden van het ongeval op zijn zachtst gezegd onduidelijk zijn, vraagt Stefaan Sintobin ook een onderzoek. “Uit getuigenissen van omwonenden en uit de krantenverslagen kan ik alleen maar opmaken dat de diepe put waarvan sprake onvoldoende beveiligd was. Blijkbaar zou er alleen sprake zijn van een rood-wit lint en enkele houten planken die over de put lagen. Mij lijkt dit geen voldoende beveiliging.”

De situatie woensdagmorgen waar twee planken over de put leiden. Sinds het ongeval was de doorgang over de planken met linten en andere planken onmogelijk gemaakt.

“

Onze familie is uiteraard aangeslagen en in de eerste plaats bezorgd over de kritieke toestand waar Piet nu in verkeert, maar tegelijkertijd willen we graag weten hoe dit is kunnen gebeuren en of alle veiligheidsmaatregelen zijn nageleefd. Ik heb dan ook burgemeester Bert Maertens (N-VA) persoonlijk gevraagd om ons op de hoogte te houden van het onderzoek.”

Geen kwaad opzet

Ondertussen is het parket ook al bezig met de zaak. De planken waarover de man wandelde zouden het volgens het parket begeven hebben, waardoor de man een val maakte van anderhalve meter diep. “We onderzoeken of de werken voldoende gesignaleerd waren en wie verantwoordelijk is voor de werken. Er is geen sprake van kwaad opzet”, klinkt het bij het parket.