Pick-up loopt zware schade op in Avekapelle na knal tegen elektriciteitspaal

Een Ford pick-up raakte zondagmiddag zwaar beschadigd bij een stevig ongeval in Avekapelle, bij Veurne. De wagen ging van de weg af en knalde tegen een elektriciteitspaal in de gracht, dat volledig vernield raakte.

Het verkeersongeval gebeurde zondagmiddag rond 15.30 uur in de Roesdammestraat in Avekapelle. Op de landelijke weg ging de bestuurder van een Ford pick-up van de weg en botste rechts tegen een elektriciteitspaal. De pick-up zelf doorploegde nog een stuk gracht om enkele tientallen meters verder tot stilstand te komen tegen een tweede elektriciteitspaal.

Kabels herstellen

De wagen einde met de achterzijde in de gracht en het linkervoorwiel in de lucht. In de wagen zaten twee inzittenden. Een iemand liep lichte verwondingen op aan het hoofd en had verzorging nodig van de toegesnelde ambulanciers. De tweede inzittende was vooral wat in shock. Door de zware klap liep de pick-up over de hele rechterflank zware schade op. De wagen werd getakeld. De geraakte elektriciteitspaal brak volledig af en lag in de gracht. De kabels lagen daardoor gevaarlijk langs de kant van de weg. De brandweer kwam ter plaatse om de situatie te beveiligen terwijl de politie de nodige vaststellingen deed. De nutsmaatschappij werd verwittigd om de kabels te komen herstellen en de paal te vervangen. (JH)