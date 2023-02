‘Persoon in nood’ aan Kaai in Nieuwpoort blijkt man te zijn die… hondje uit water redt

Donderdagmiddag was er even wat opschudding aan de Kaai in Nieuwpoort. Een passant had een ‘persoon gezien die in nood verkeerde en zich vasthield aan de kaailadder.’ Uiteindelijk bleek het om een wandelaar te gaan die zijn hondje uit het water redde.

Rond 12.30 uur belde een passant naar de hulpdiensten. Die had opgemerkt dat er een man op de kaailadder in het water stond ter hoogte van de Kaaiplaats in Nieuwpoort, niet ver van de vismijn.

Hulpdiensten

De man bevond zich niet ver van de boot De Vlaenderen. Er werd gevreesd dat het om iemand in nood ging en dus werden de hulpdiensten uitgestuurd. De brandweer reed uit om een reddingsactie uit te voeren en ook de Scheepvaartpolitie ging ter plaatse.

Bij hun aankomst was de situatie eigenlijk al opgelost. “Het ging om een wandelaar die zijn hondje uitliet op de kaai en waarvan de viervoeter in het water was gesprongen”, meldt de Scheepvaartpolitie.

Voorbijrijdende fietser

“De man was via de kaailadder naar beneden gegaan om zijn hondje te redden en dat werd verkeerd aanzien voor een noodsituatie. Intussen was een voorbijrijdende fietser hem ook al gaan helpen waarna de man mét zijn hondje al vrij snel terug boven op de kaai stond.”

Ze raakten allebei niet gewond bij hun avontuurtje. (JH)