Paul (73) uit Handzame komt zoon met pech helpen maar minuut later wordt zijn tractor zelf aangereden

“Dju, ge kunt toch pech hebben. Dan kwam ik snel langs om goed te doen en voor de veiligheid en dan dit.” Boer Paul (73) uit Handzame sakkerde dinsdagavond eens. Hij snelde zijn zoon te hulp die af te rekenen kreeg met een platte band op een donker stuk gevaarlijk weg en plaatste er zijn eigen tractor met alle nodige verlichting achter. Maar al na een minuut knalde een bejaard echtpaar vol op Pauls tractor. Gelukkig zonder veel erg.

Dinsdagavond om 18.30 uur tufte de zoon van boer Paul Brabant uit Handzame naar huis. De man reed met de oudere tractor van het bedrijf op de drukke Staatsbaan tussen Zarren en Handzame toen hij plots af te rekenen kreeg met een platte band. Verder rijden was geen optie meer want de tractor raakte niet meer vooruit. Het gebeurde net op het rechte stuk weg van de Staatsbaan waar geen verlichting is, maar wel vaak snel wordt gereden. Een gevaarlijke situatie en dus belde hij snel vader Paul op.

Na minuut aangereden

“Onze boerderij ligt niet zo ver en dus was ik toch in de buurt”, zegt Paul. “Het zou nog even wachten zijn op de takelwagen en dus reed ik met onze grote tractor naar daar. Al na enkele minuten was ik er. Ik reed voorbij, draaide waar ik kon en plaatste mijn tractor achter die van mijn zoon. Met mijn tractor en alle verlichting, zoals de oranje signaallichten, kon ik voor de nodige signalisatie zorgen om het accident aan te duiden. Enfin, dat dacht ik toch. Ik stak alle toeters en bellen aan en net toen ik wilde uitstappen gebeurde het. Knal. Een auto was hard ingereden achteraan de tractor. Dju zeg, dacht ik, dan doe ik voor goed en dan dit.”

Lichtgewond

Een 77-jarige man en zijn echtgenote hadden in hun Kia Sorento de nochtans goed verlichte tractor niet opgemerkt en reden er achteraan op in. Gelukkig konden beiden snel zelf en met wat hulp van Paul uit de auto komen. Ze waren wat in shock, hadden wat pijn maar stelden het goed. Een bezoek in het ziekenhuis bleek niet nodig te zijn. Hun wagen raakte wel zwaar beschadigd vooraan en verloor veel olie. De brandweer en politie kwamen ter plaatse en nu zorgden zij voor de signalisatie. Anderhalf uur lang moest het verkeer op de Staatsbaan beurtelings passeren. Ironisch genoeg was de takelaar voor de tractor van Pauls zoon intussen gearriveerd. Pas na het invullen van de nodige paperassen kon Paul zelf terug huiswaarts keren. “Mijn tractor is achteraan beschadigd aan de dissel. Die is wat verbogen. Maar bon, het is pech. Ik ben vooral blij dat die mensen niks mankeren. Mijn tractor weegt 7.000 kilo. Die gaat niet aan de kant gaan”, besluit Paul. De brandweer ruimde de weg nog volledig op. (JH)