Passant belt hulpdiensten omdat hij kitesurfer in moeilijkheden zag in Koksijde

De hulpdiensten rukten donderdagmiddag uit naar het strand van Koksijde na een melding over een kitesurfer die mogelijk in de problemen was geraakt. Ter plaatse bleek er weinig aan de hand te zijn.

Het was even na 13 uur toen een passant belde naar de hulpdiensten omdat hij zich zorgde maakte over een kitesurfer. Die was al even bezig aan het surfen ter hoogte van het strand van Koksijde.

Roerloos in het water

De passant zag plots hoe de kitesurfer naast zijn plank was gevallen en schijnbaar roerloos in het water bleef liggen. Daarop werden de hulpdiensten gebeld.

Onder meer de politie en de brandweer waren als eerste ter plaatse maar zij konden een verdere reddingsactie al binnen de tien minuten afblazen. Er bleek immers weinig aan de hand te zijn.

Vals alarm

Een kitesurfer die in nood was, werd niet meer aangetroffen. Vermoedelijk blies de surfer in het water heel even uit alvorens weer op de plank te kruipen of kon hij zelf aan land raken. Iedereen keerde snel terug. (JH)