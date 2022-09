Oude vliegtuigbom succesvol ontmanteld in centrum Kortrijk

In Kortrijk is tijdens wegenwerken een oude vliegtuigbom aangetroffen. De 220 kinderen en leerkrachten van basisschool Damiaanschool en zo’n 80 buurtbewoners werden uit voorzorg geëvacueerd. De bom werd ter plaatse onschadelijk gemaakt door ontmijningsdienst DOVO.

De bom werd donderdagvoormiddag omstreeks 10.30 uur ontdekt door arbeiders die aan het werken waren in de Schorsmolenstraat in Kortrijk. De aannemer verwittigde meteen de hulpdiensten die de straat afzetten.

Ontmijningsdienst DOVO was snel ter plaatse en rond de vliegtuigbom werd een veiligheidszone afgezet. Ongeveer honderd meter rond de vindplaats werden de bewoners gevraagd om even het huis te verlaten. Ze konden terecht in de evenementenhal Depart. Nog altijd kunnen mensen daar terecht.

Vliegtuigbom van Engelse makelij

De bom die gevonden werd is van Engelse makelij en weegt zo’n 500 pond (ongeveer 227 kilogram). Men heeft beslist om de ontsteker ter plaatse te ontmantelen. Om dat veilig te kunnen doen, was een uitbreiding van de veiligheidszone nodig tot 250 meter. Dat maakte dat zo’n 80 buurtbewoners en 220 leerlingen/personeel van de Damiaanschool werden geëvacueerd. Ook het nieuwbouwgedeelte van De Korf werd ontruimd.

Ontmanteling succesvol

De oude Britse vliegtuigbom die donderdagochtend werd aangetroffen bij graafwerken in Kortrijk, is veilig ontmanteld door de ontmijningsdienst DOVO. De 80 buurtbewoners en 220 leerlingen en personeel van Damiaanschool morgen terug naar huis of naar de klas.

De bom werd ontmanteld in de Schorsmolenstraat in Kortrijk. De straat werd opnieuw opgesteld en verkeer is weer toegestaan. “Stad Kortrijk bedankt alle hulpdiensten die meegewerkt hebben aan deze interventie”, zo laat de persverantwoordelijke van Kortrijk weten.