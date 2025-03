Opvallende noodoproep: smartphone valt van dak auto en belt zelf hulpdiensten

Opvallende oproep bij de alarmcentrale deze ochtend. Er kwam een automatische noodoproep binnen van een verkeersongeval in Oostduinkerke… maar die bleek afkomstig te zijn van een gsm die na een zware val automatisch de hulpdiensten verwittigde.

Rond 9.15 uur liep bij de alarmcentrale 112 een noodoproep binnen afkomstig van het IJslandplein in Oostduinkerke. De centralist kreeg niemand aan de lijn, maar het bleek om een gsm te gaan die een zware val had gedetecteerd en zo zelf de hulpdiensten belde. Zowel politiezone Westkust als een ziekenwagen van post Nieuwpoort snelden ter plaatse… om vast te stellen dat er helemaal geen sprake was van een ongeval.

Om 9.35 uur meldde de eigenaar van de gsm vervolgens zelf dat het om een vals alarm ging. “Het bleek dat de eigenaar zijn gsm op het dak van zijn wagen had gelegd en daarna vertrokken was”, meldt de politie. “De gsm was van het dak gevallen en was blijkbaar zo ingesteld via valdetectie dat de hulpdiensten automatisch werden verwittigd bij een zware schok. Het ging dus om een vals alarm.”

Hoeveel schade de gsm heeft opgelopen, is onduidelijk. (JH)