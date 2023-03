Opnieuw wagen in de gracht nabij afrit Adinkerke

Dinsdagmorgen werden de hulpdiensten verwittigd door een bestuurster die in de richting van Frankrijk reed. Ze had een wagen in de gracht opgemerkt, ter hoogte van de afrit Adinkerke.

De hulpdiensten kwamen ter plaatse en vonden een wagen die diep in de gracht lag tussen het riet. Of de wagen daar al een tijdje inlag is niet bekend, ook niet of er gewonden zijn. De bestuurder werd niet gewond. Enkele dagen geleden kwam bijna op dezelfde plaats ook al een wagen in de gracht. (JT)