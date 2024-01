Opnieuw incident met Ride To Happiness in Plopsaland: lichtstrip komt los en valt 3 meter naar beneden

Even schrikken voor de bezoekers van Plopsaland die in de wachtrij van de Ride To Happiness stonden, toen er een lichtstrip loskwam van de achtbaan en naar beneden viel. Er vielen geen gewonden en een halfuur later kon de attractie weer opgestart worden.

Het incident vond plaats op Oudejaarsavond, het pretpark was voor de gelegenheid open tot 1 uur ‘s nachts. “Rond 23.15 kwam er een melding binnen bij onze technische diensten. Bij het vertrek van één van de wagens was er een lichtstrip losgekomen”, klinkt het bij Sofie Loy, woordvoerster van Plopsaland De Panne. “Bij het ingaan van de eerste inversie (moment dat de bezoekers overkop gaan, red.) viel het onderdeel naar beneden.”

Niet minimaliseren

Volgens ooggetuigen die hun verhaal deden aan de website Looopings viel het element van tientallen meters hoog op de grond, op twee meter verwijderd van enkele kinderen die in de wachtrij stonden. Dat klopt volgens de woordvoerster niet. “Wie onze attractie kent, weet dat die heel traag op gang komt. Het onderdeel is maximaal van drie meter hoog naar beneden gevallen, op dat moment had het treintje – dat dus eigenlijk nog maar net was vertrokken – een snelheid van maximaal 15 km/u”, aldus Sofie. De lichtstrip is ongeveer 60 centimeter lang en weegt ongeveer 1 kilogram. “Of er kinderen dicht in de buurt stonden, kan ik noch bevestigen noch ontkennen. We weten het gewoon niet, want op die plek zijn er geen camera’s.

Nadat de rit was afgemaakt legde de technische dienst de attractie stil. Elke onderdeel werd uitvoerig gecontroleerd en elk treintje onderging twee lege testritten. Alles bleek in orde te zijn, dus kon de achtbaan na een halfuur weer opgestart worden. Zo konden de bezoekers die nog steeds in de wachtrij stonden nog het laatste ritje van de Ride To Happiness van 2023 meemaken.

“We hebben meteen een melding gemaakt bij de producent van de attractie. Zij zullen nu onderzoeken waarom die lichtstrip precies is losgekomen”

Eind goed, al goed. Maar toch wil de woordvoerster het voorval niet minimaliseren: “Veiligheid primeert bij ons, dat is vanzelfsprekend. We hebben meteen een melding gemaakt bij de producent van de attractie. Zij zullen nu onderzoeken waarom die lichtstrip precies is losgekomen. Op het moment van het incident werden alle veiligheidsprocedures correct gevolgd, en gelukkig kunnen we terugblikken op een goede afloop.”

Het is niet de eerste keer dat er iets foutloopt tijdens een ritje van de Ride To Happiness. In 2022 kwamen negen mensen vast te zitten op 37 meter hoogte, en konden pas na zes uur bevrijd worden. Maar volgens de woordvoerster staan de twee gebeurtenissen volledig los van elkaar.