Opnieuw gaslek in straat van gasontploffing in Oostende

In het centrum van Oostende is maandag in de vooravond opnieuw een gaslek vastgesteld. Dat bevestigt stad Oostende. De situatie is ondertussen onder controle.

Iets na 17.30 uur werd maandag een gasgeur waargenomen in de Christinastraat in Oostende. Uiteindelijk kon een gaslek vastgesteld worden ter hoogte van een bloemen- en interieurwinkel. De veiligheidsdiensten stelden om de veiligheid te garanderen zo snel mogelijk een perimeter in. Ondertussen is de oorzaak gevonden, waardoor de situatie onder controle is. “De perimeter blijft in voege tot alles gecontroleerd is”, klinkt het. Burgemeester Bart Tommelein (Open VLD) vraagt iedereen dan ook om die perimeter te respecteren.

Tijdens werken op de hoek van de Christinastraat en de Ooststraat ontstond op 13 oktober al een gaslek. Even later vielen er drie zwaargewonden toen zich een hevige gasexplosie voordeed. Politie Oostende liet vrijdag nog weten dat de gewonde politieman het ziekenhuis mocht verlaten, maar uiteraard wel nog verder moet revalideren.