Opnieuw gaslek aan Oude Gasketel van Nieuwpoort

Voor de tweede dag op rij ontstond woensdagochtend op dezelfde plaats een gaslek bij wegenwerken in Nieuwpoort. Dinsdagochtend werd daar een middendrukgasleiding geraakt, woensdagochtend een lagedrukleiding. Er moest niemand geëvacueerd worden omdat de wind opnieuw gunstig is. “De plaats is bijzonder omdat daar vroeger de oude gasketel van Nieuwpoort stond en er nogal wat gasleidingen in de grond zitten”, zegt waarnemend burgemeester Bert Gunst.

De wegenwerken in de Pieter Deswartelaan in Nieuwpoort zijn al een tijdje aan de gang. Het stuk van aan de Sluizen tot even voor de Gasstraat is al afgewerkt. Momenteel is de aannemer bezig ter hoogte van het kruispunt met de Gasstraat, waar de brandweerkazerne ligt. Zo wordt er verder gewerkt tot richting de Oude Veurnevaart. “Het stuk waar momenteel gewerkt wordt is het moeilijkste stuk”, zegt waarnemend burgemeester Bert Gunst. De naam Gasstraat verwijst dan ook naar de Oude Gasketel op de Gasbel Site van de stad. I”n het vroegere grote gebouw vertrokken tal van leidingen om de gasvoorraad in de stad te voorzien. Een deel daarvan zijn buiten gebruik, een deel ligt nog in de grond. Op die plaats liggen er buizen die maar 25 centimeter onder de grond steken. Het maakt er voor de aannemer niet makkelijker werken op.”

Twee dagen op rij gaslek

Dinsdagochtend om 8.30 uur werd een middendrukgasleiding geraakt wat gepaard ging met een flink kabaal. Rond 10 uur konden ploegen van Fluvius het lek tijdelijk dichten met een stop waarna twee sectoren afgesloten werd voor een herstel. Woensdagochtend rond 9.50 uur werd dan weer een lagedrukgasleiding geraakt. “Omdat de wind gunstig zat moest er net zoals dinsdag niet geëvacueerd worden”, besluit Bert Gunst. “Maar de werken duren nog een tijdje en gelet op de moeilijkheid ervan met de gasleidingen vrezen we dat er zich nog incidenten zullen voortdoen.” (JH)

Lees ook…

Middendrukgasleiding geraakt bij wegenwerken aan oude gasketel van Nieuwpoort