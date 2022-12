Opnieuw bestuurders in problemen bij tankstation in Gistel waar eerder water werd ontdekt in tank: “Auto deed niets meer”

Opnieuw kregen enkele bestuurders afgelopen weekend problemen met hun wagen nadat ze getankt hadden bij tankstation Gabriëls langs de Torhoutsebaan in Gistel. Enkele weken geleden al bleek water in de tank de grote boosdoener van problemen bij enkele bestuurders. “Onze auto deed niets meer”, klinkt het bij een van de slachtoffers.

Enkele weken geleden trokken enkele bestuurders aan de alarmbel nadat ze problemen kregen met hun wagen, vlak nadat ze hun wagen van een nieuwe lading benzine hadden voorzien. Allemaal hadden ze getankt bij Gabriëls, langs de Torhoutsebaan in Gistel. De gedupeerden contacteerden de hoofdzetel van Gabriëls en er werd een verzekeringsdossier geopend om de mensen die daardoor schade aan hun wagen hadden opgelopen, te vergoeden.

Vandalisme?

Uiteindelijk bleek de tank water te bevatten. Hoe dat water in de tank terechtkwam, bleef een grote vraag, ondanks het onderzoek dat het bedrijf had ingesteld. Vandalisme was volgens zaakvoerder Stefaan Gabriëls de meest logische verklaring van het probleem. Hij zou extra camera’s laten installeren die het doen en laten in alle hoeken van de site zouden registreren en daarmee zou het tankstation veilig zijn.

“Na amper 200 meter rijden, deed onze auto niets meer. Onze auto moest dan ook getakeld worden en staat nu in de garage”

Afgelopen weekend kwamen echter opnieuw enkele mensen in de problemen met hun wagen en dat gebeurde opnieuw na een tankbeurt bij Gabriëls in Gistel. “Mijn man is er gaan tanken afgelopen vrijdag om 16.30 uur”, zegt een van de slachtoffers. “Na amper 200 meter rijden, deed onze auto niets meer. Onze auto moest dan ook getakeld worden en staat nu in de garage. We hebben Gabriëls gecontacteerd en we kregen ondertussen al een mail terug.”

Beperkt aantal meldingen

Opnieuw gaat het om dezelfde tank met het product Euro 95. “We kregen inderdaad opnieuw enkele meldingen binnen”, zegt Stefaan Gabriëls. “Onze techniekers gaan nu nakijken wat precies het probleem is. Voorlopig is daar nog geen duidelijkheid over. Of het effectief om een probleem met de tank gaat moet nog blijken, want dagelijks gaan daar honderden mensen tanken, maar het aantal meldingen blijft voorlopig beperkt. We gaan stalen nemen en die analyseren.”

Nog geen camera’s

De camera’s die de hele site in beeld moesten brengen, zijn tot nu toe nog niet geïnstalleerd. “We zitten momenteel in een hele moeilijke periode”, zegt Gabriëls daarover. “We zitten tegen het jaareinde en dan is het moeilijk om een firma te vinden die nu nog tijd heeft of niet in verlof is. Na Nieuwjaar maken we daar uiteraard werk van. Het tankstation is tot nader order echter nog steeds open en mensen kunnen er nog steeds tanken. Als blijkt dat er inderdaad opnieuw een probleem is, dan gaan we ingrijpen.”