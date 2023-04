Brandweer Westhoek werd zondag rond 14 uur opgeroepen voor een kat in nood in een gesloten auto in kustgemeente De Panne.

Het voertuig stond in de zon geparkeerd langs de Leopold II Laan. Volgens de melder was de kat vermoedelijk gedehydrateerd en lag het dier er “languit met de ogen dicht”. Toen de hulpdiensten ter plaatse waren, werd vastgesteld dat het ging om een pluchen knuffeldier.

(TP)