Opgegraven mortiergranaat begint te sissen en te roken in Houthulst

Landbouwers die bezig waren op een uitgestrekt veld in de Pottestraat in Houthulst beleefden vrijdag kort na de middag de schrik van hun leven. Ze haalden een grote mortiergranaat van 80 centimeter boven. Het tuig begon niet alleen te roken en te sissen, plots liep er ook geel sap uit. Ze maakten zich meteen uit de voeten.

De landbouwers waren vrijdag kort na de middag bezig een drainagesysteem aan te leggen op hun veld in de Pottestraat, op de grens van Houthulst met Langemark-Poelkapelle.

Inspectie met drone

In die streek halen landbouwers bij graafwerken nog regelmatig oorlogsprojectielen naar boven, ze zijn daar dus een en ander gewend. Dat een opgegraven obus wat gelig begint te roken of zelfs te sissen: dat gebeurt niet elke keer en dat zorgt toch al voor wat ongerustheid en de nodige voorzichtigheid. Maar de obus in Houthulst zorgde voor meer paniek.

“Er liep meteen een soort van geel pus of sap uit het tuig”, zegt commissaris Wim Merlevede van zone Polder. “En zoiets is toch al meer uitzonderlijk. Er werd daarom meteen een perimeter van 250 meter ingesteldheid en iedereen bleef op veilige afstand.”

Opruimingsdienst DOVO

“We verwittigden meteen opruimingsdienst DOVO, die slechts enkele kilometer verderop zit. Toevallig waren wij in de buurt een oefening aan het doen met de drone van de politie en konden we vanuit de lucht beelden maken van de obus. DOVO deed aan de hand van onze dronebeelden een risicoanalyse vanop 250 meter afstand. Na enige tijd stopte het projectiel met roken en pus te verliezen.”

Opruimingsdienst DOVO was snel ter plaatse en kon de obus meenemen. Het ging om een mortiergranaat van 80 centimeter met vleugeltjes. Het ding zal vernietigd worden. Voor omwonenden was er geen gevaar want de dichtste bebouwing ligt op 300 meter. Er waren ook geen dieren in de nabijheid. (JH)