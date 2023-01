Oostveld in rouw na tragische dood van dorpsslager Rik: “De receptie wordt een soort eerbetoon aan Rik”

Op nieuwjaarsdag is de Beernemse deelgemeente Oostveld opgeschrikt door een tragisch ongeval. Het lichaam van dorpsslager Rik Van Hoecke werd op wandelafstand van zijn zaak gevonden nabij een weiland. Volgens het parket zou het waarschijnlijk gaan om een spijtig ongeval waarbij de slager zich verwondde met zijn jachtgeweer, dat naast zijn lichaam werd gevonden.

Zondagmiddag werd het lichaam van Rik Van Hoecke opgemerkt langs de Bruinbergstraat in Oedelem. De politie, het parket en een wetsdokter kwamen ter plaatse voor vaststellingen. Al snel communiceerden ze dat het vermoedelijk gaat om een tragisch ongeval. Het nieuws sloeg in de ongeveer duizend inwoners tellende deelgemeente in als een bom. “Ongelofelijk nieuws om het jaar te starten”, vertelt een buurtbewoner die iets meer dan 100 meter van de slagerij woont. “Ik kende Rik al zeker dertig jaar. Van zodra hij vanuit Kleit naar Oostveld verhuisde, kwam ik bij hem over de vloer. Hij was bovendien heel erg betrokken en was er steevast bij als er iets moest georganiseerd worden voor de jaarlijkse kermis. Toen het kermiscomité ophield te bestaan, stak hij zelf nieuwe dingen in elkaar. Om die reden is ons kermisweekend nog steeds zo populair. Van ver buiten Oostveld zakken mensen naar hier af om er een leuke tijd te hebben. Rik zal enorm gemist worden.”

De slagerij van Rik Van Hoecke en zijn gezin is bekend tot ver buiten Oostveld. Hij deed heel veel barbecues in de ruime regio en werkte op feesten met wel 500 bezoekers. “Rik maakte bijvoorbeeld ook brochettes voor heel veel frituren. Hij werkte ook af en toe als traiteur op grote schepen in Zeebrugge die bijvoorbeeld toeristen vervoerden. Niets was hem te veel. Als je ’s morgens tussen vier en vijf voorbij zijn zaak passeerde, zag je er negen van de tien keren al licht branden”, vervolgt de buurtbewoner. Hij vernam het nieuws op 1 januari toen hij bij zijn schoonfamilie zat. “Eerst dacht ik dat hij wat aan zijn hart zou gekregen hebben. Een aantal jaar geleden sukkelde hij daar al mee, maar daar heeft het dus niks mee te maken. Rik ging geregeld even jagen. Ik hoorde dat hij oudejaar vierde in Kleit en zondagmorgen thuis vertrok om in z’n eentje een aantal uur te jagen. Samen met vissen, was jagen zijn grote hobby.”

“Als het kermiscomité ophield te bestaan, begon hij zelf dingen te organiseren”

Het is voorlopig nog niet duidelijk wat er met de slagerij zal gebeuren. Familie en vrienden waren deze week te aangeslagen om te reageren. Volgens burgemeester Jos Sypré (CD&V) is het hele dorp in rouw na de tragische dood van de dorpsslager. “Oostveld hangt sterk aaneen en zal een beetje tijd nodig hebben om dit te boven te komen. Zondag stond de jaarlijkse nieuwjaarsreceptie gepland in het dorp. We hebben dat evenement al twee jaar moeten uitstellen en nu zou het eindelijk op het plein naast de slagerij van Rik moeten plaatsvinden. Ik ben in overleg gegaan met de familie om hen te vragen of het wel een goed idee was om de nieuwjaarsreceptie te laten doorgaan. Op hun verzoek gaat de receptie toch door. Het zal een ingetogen bijeenkomst zijn, een soort eerbetoon aan Rik”, besluit de burgemeester.

De nieuwjaarsreceptie vindt plaats op 8 januari en start omstreeks 10.30 uur.