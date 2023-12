Ooststraat anderhalf uur gedeeltelijk ontruimd in Roeselare na gaslek in kelder van handelspand

Door een gaslek in de kelder van kledingzaak WE bleef de Ooststraat, de grote winkelstraat in Roeselare, woensdagochtend anderhalf uur gedeeltelijk afgesloten. Acht omliggende winkels moesten tijdelijk hun deuren sluiten. Ook de bewoners van één woning werden geëvacueerd.

Tijdens werken in de kelder van kledingzaak WE liep het woensdag iets voor 10 uur plots verkeerd. Er ontstond een gaslek waarna de brandweer onmiddellijk ter plaatse snelde. “Het lek zelf kon snel gedicht worden, maar in de kelder van de zaak was er wel een gasophoping. Een dergelijke situatie is gevaarlijk waardoor we beslisten om preventief een perimeter in te stellen”, aldus Bert Vanhuyse, brandweerofficier bij de brandweer van Roeselare.

(Lees verder hieronder)

Winkels moeten sluiten

De Ooststraat werd afgesloten van de Henri Horriestraat tot aan de Jan Mahieustraat. Aan de uitbaters van acht omliggende winkels werd gevraagd om hun zaak te sluiten en de omgeving te verlaten. “De brandweer kwam ons plots vertellen dat we uit voorzorg onze zaak moesten verlaten. We werden erg goed opgevangen in het ARhus-café en kregen daar uitleg over hetgeen er aan de hand was”, aldus Trui Vanlerberghe van Standaard Boekhandel.

24 mensen werden in ARhus opgevangen. Het gaat om de bewoners van één woning en de medewerkers van acht zaken. Naast de Standaard Boekhandel bleven ook Van Haaren, Home Sweet Home, Jules, H&M, Rituals, April en Kiekeboe even dicht.

Veiligheid gaat voor

Ondertussen snelden ook medewerkers van Fluvius ter plaatse om het probleem op te lossen. Omstreeks 11.30 uur was het gevaar geweken. “We waren dinsdagochtend net goed gestart toen we onze winkel moesten sluiten. Jammer, maar anderzijds ook begrijpelijk. Veiligheid gaat voor. We zijn nu terug klaar om er in te vliegen. Het wordt een drukke eindejaarsperiode. Gelukkig gebeurde dit voorval niet op een zaterdagmiddag”, aldus Trui.

Nadat alle handelaars terug waren gekeerd, werd het afgesloten gedeelte van de Ooststraat terug opengesteld voor het verkeer. Dat gebeurde omstreeks 11.45 uur. “Gelukkig kon alles opgelost worden voor het einde van de schooldag”, aldus Bert Vanhuyse.