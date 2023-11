Oostendse visser Farid (42) redt leven van jonge bestuurster nadat ze in water belandt aan Ierse haven: “Op zo’n moment ga je niet nadenken”

Een Belgische visser heeft maandag kort voor de middag het leven gered van een jonge vrouw toen ze in de haven van het Ierse Cork met haar auto in het water reed. De Z.18, waar Farid Langens (42) deel van uitmaakt, was op dat moment de visvangst aan het lossen in de haven toen hij de wagen in het oog kreeg. Zonder nadenken sprong hij het water in. “Samen met een collega visser en een Ier sprongen we het water in”, zegt hij.

Auto in water

Zonder nadenken, verstand op nul. Visser Farid Langens uit Oostende moest in enkele seconden een beslissing maken, maar hij had geen seconden nodig om na te denken over het feit of hij de vrouw al dan niet te hulp moest schieten. “We waren eigenlijk net klaar met lossen, toen iemand ons in paniek toeriep dat er een auto het water in was gereden”, vertelt Farid. “Er stond op dat moment een sterke stroming en zagen de auto voorbij ons schip drijven.”

In de auto zat een jonge vrouw, maar dat wist Farid toen nog niet. “De Z.48 De Maria Antonia lag vlak voor ons en zo ben ik eigenlijk op dat schip gesprongen om de wagen bij te halen”, vervolgt de Oostendenaar. “De auto werd echter tegengehouden door het schip die daar voor lag. Ik nam een haak en sprong het water in. Die haak maakte ik vervolgens vast aan de wagen. Ook een collega visser en een Ier waren het water in gesprongen en zij sloegen het raam in van de wagen toen de bemanning de wagen via de haak tot tegen de boot hadden getrokken. Ik heb dit niet alleen gedaan.”

Cold shock

De watertemperatuur was op dat moment minder dan 15 graden en dan is het gevaar groot. De eerste minuten ervaart iemand die in water met deze temperatuur terechtkomt een zogenaamde cold shock waardoor de bloeddruk en de hartslag verhogen en waardoor het ademen moeilijker wordt. “In de visserijschool trainden we op situaties op het water en dat kan ooit van pas komen”, weet Farid. “Dit was nu zo’n moment waarbij je die training kan gebruiken. Op zo’n moment ga je niet nadenken. Het enige wat je wil, is eventuele slachtoffers redden.”

“Moest ik in nood zijn, zou ik ook willen dat iemand voor mij in de bres springt”

De vrouw bleek uiteindelijk in orde te zijn, maar zonder het heldhaftig optreden van Farid had de vrouw het misschien niet gered. “Ze zat sowieso vast in haar wagen en kon er niet uit”, aldus de visser. “De kans was klein dat ze het gered zou hebben, maar gelukkig waren we op het juiste moment op de juiste plaats. We hebben haar uiteindelijk op het droge kunnen brengen, waarna ze naar het ziekenhuis werd gebracht. De vrouw verkeerde in shock en wist niet goed wat er gebeurd was. Kort nadat we de vrouw op het droge hielpen, zonk haar wagen naar de bodem.”

Farid zou het zo opnieuw doen moest dezelfde situatie zich voordoen. “Daar hoef ik zelfs niet over na te denken. Een mensenleven is heel veel waard. Het is altijd iemands kind of iemands moeder. Moest ik in nood zijn, zou ik ook willen dat iemand voor mij in de bres springt. Het is iets onder vissers: we zorgen voor elkaar, maar ook voor anderen”, besluit Farid.

Eren

De Oostendenaar mag zich nog aan een en ander verwachten. “Een Oostendenaar die het leven redt van iemand anders, waar ook ter wereld, moet geëerd worden. En dat is ook wat wij gaan doen. We gaan nu bekijken op welke manier we dat kunnen doen”, laat burgemeester van Oostende, Bart Tommelein (Open VLD) weten.