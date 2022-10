Oostende likt de wonden na enorme gasexplosie in stadscentrum: “Maandag breken ze het gebouw af, met al onze spullen erin. We zijn alles kwijt”

Twee gebouwen onbewoonbaar, tientallen mensen tijdelijk dakloos en nog steeds drie zwaargewonden: dat is de zware balans van de gasontploffing afgelopen donderdag. Een dag nadat de hele buurt op haar grondvesten daverde likken de buurtbewoners, de hulpverleners, het stadsbestuur en met hen de hele stad hun wonden.

Vrijdag mochten de bewoners van de door de gasexplosie van donderdag getroffen gebouwen, in de late namiddag even naar hun huis of appartement terug. Maandag gaat het zwaarst getroffen gebouw, met daarin restaurant Lucien, tegen de vlakte. Of ook het tweede onbewoonbaar verklaard gebouw zal moeten worden afgebroken, moet nog blijken. Dat liet burgemeester Bart Tommelein (Open VLD) weten tijdens een persconferentie vrijdagmiddag.

Bewoners van de getroffen straat haastten zich dan ook, onder begeleiding van de brandweer, naar hun huis om daar wat spullen op te pikken. Heel veel mensen wilden – begrijpelijk ook – niet reageren. Ze zijn nog te zwaar aangeslagen na wat zich daar donderdag heeft afgespeeld. Wie wel wou reageren zijn Herman (73), Paula (63) en Eva (28). Zij hebben een appartement op de bovenste verdieping van het zwaarst getroffen pand: daar waar de ontploffing plaatsvond. “We mogen niet meer binnen, ook niet om wat spullen op te halen”, zegt Herman. “Het gebouw is onstabiel en moet gestut worden. Maandag breken ze die af, met al onze spullen erin. We zijn alles kwijt.”

Enkel schrammen

Nadine Hugé (88) was op het moment van de ontploffing in de living van haar appartement, zo’n 30 meter van de ontploffing verwijderd. Alle ramen werden uit haar appartement geblazen. “Ondanks het feit dat ze slecht te been is, kon ze zichzelf toch naar beneden begeven”, vertelt dochter Mireille (65). “Een meneer – wie dat was weet ik niet – heeft haar tot aan De Grote Post gedragen. Mama heeft enkele schrammen in haar gezicht door de glasscherven, maar dat valt al bij al mee. Als je haar appartement ziet is dat een wonder. Ze verblijft nu in een woonzorgcentrum in Wenduine, waar ze voorlopig kan blijven. Vermoedelijk zal ze niet meer kunnen terugkeren naar huis.”

Eric Depoorter (62) woont in de Ooststraat 6, op de eerste verdieping. Ook daar sneuvelden de ramen. Kort daarvoor had een brandweerman Eric nog toegeroepen dat hij zo snel mogelijk weg van het raam moest gaan. “Ik gehoorzaamde en ging de trap af naar beneden. Daarna volgde die knal”, zegt Eric, nog steeds onder de indruk. Hij verblijft momenteel bij zijn zus in Brugge. “Gelukkig ben ik er zonder kleerscheuren vanaf gekomen. De urne met de assen van mijn overleden man bleven echter achter. Ik ben daar heel verdrietig om.”

Onderzoek

De volgende dagen wordt het onderzoek naar de ramp verder gezet. De straat werd ondertussen ontdaan van alle puin en maandag volgt dan de afbraak van het getroffen gebouw. De brandweerman mag zaterdag het ziekenhuis verlaten. Zowel de gewonde politieman als de vrijwilligster van vzw Duinhelm worden in een kunstmatige coma gehouden. Het is duidelijk dat de badstad deze klap moeilijk zal kunnen verwerken.