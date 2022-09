Onweer trekt spoor van vernieling in Zuid-West-Vlaanderen

Een fel onweer dat gepaard ging met enkele rukwinden, bliksem, donder en felle regenbuien zorgde dinsdagavond in Menen, Gullegem en Kuurne voor hinder en schade.

Rond 21 uur trok het onweer over de regio. Op de hoek van de Hemelhofweg en Bergelen in Gullegem sloeg de bliksem plots in op een elektriciteitskastje en -kabel die aan de zijgevel van de woning van Polidore Buyse hing.

“Ik zat in de woonkamer tv te kijken tot er plots een enorme knal was”, aldus de man. “Meteen sloeg de elektriciteit uit. Een buurman kwam aangelopen om me te verwittigen.” Aan de gevel had het elektriciteitskastje vuur gevat en was een kabel afgeknapt en op straat gevallen. De brandweer van de zone Fluvia zorgde al snel dat het vuur geblust kon worden. Netwerkbeheerder Fluvius herstelde de elektriciteitsleiding.

Stelling

Ongeveer op hetzelfde ogenblik zorgde een felle rukwind er in de Steenovenstraat in Kuurne voor dat een deel van een stelling aan een woning in verbouwing op straat viel. De brandweer zette die zo goed en zo kwaad als het kon opnieuw recht en de aannemer werd verwittigd.

“Gelukkig passeerde op dat moment niemand op straat”, aldus de bewoner. Her en der zorgden de regenbuien ook voor beperkte wateroverlast.

Rond 22.15 uur zorgde wellicht een blikseminslag voor een brand aan een heftruck op het terrein van Renaultgarage Lernou langs de Ringlaan in Menen. Werknemers van het bedrijf Lecot, die nog een opleiding hadden gevolgd, hoorden dat er vlakbij een bliksem insloeg. Luttele ogenblikken later stond de heftruck op de site van Renaultgarage Lernou in lichterlaaie.

Camerabeelden

“De politie zal de camerabeelden nog nakijken maar hoogstwaarschijnlijk is de blikseminslag inderdaad de oorzaak”, aldus zaakvoerder Dirk Lernou. “Gelukkig kon de brand snel opgemerkt worden en was de brandweer heel snel vanuit Geluwe en Menen ter plaatse. Enkele uren later zou het wellicht minder snel opgemerkt geweest zijn en had het gebouw zeker schade geleden. De heftruck stond er immers vlak naast.”

De brandweer had het vuur snel onder controle en verplaatste de heftruck verder van het gebouw. Boven Zuid-West-Vlaanderen was een uitzonderlijke wolkenformatie, een zogenaamde shelfcloud te zien die boven Nederland uitgroeide tot een supercel. (LSi)