Ongevallen door dichte mist zorgen voor verkeershinder op snelweg nabij Ruddervoorde

Op de E403 ter hoogte van Ruddervoorde zijn woensdagochtend enkele ongevallen gebeurd.

Er vielen geen zwaargewonden, al werden twee personen wel naar het ziekenhuis afgevoerd. In totaal waren zo’n tien voertuigen betrokken in de verschillende ongevallen. Die gebeurden in beide richtingen, zowel richting Brugge als richting Kortrijk. Daardoor was er ook aan weerszijden danige verkeershinder. Mistbanken lagen aan de oorzaak van alle ellende.

(FJA)