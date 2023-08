Ongeval met bouwkraan in Bellegem te wijten aan slecht werkende belastingbegrenzer

Het parket van West-Vlaanderen heeft de crash van een bouwkraan bij een hoeve in Bellegem (Kortrijk) onderzocht. “De oorzaak lag bij een slecht werkende belastingbegrenzer”, stelt Tom Janssens, woordvoerder van het parket. “De kraan viel om toen het een zandzak van 1.500 kilogram omhoog trok. Alleen was die zandzak door de regen een pak zwaarder geworden dan aangegeven.” De kraan kwam terecht op een slaapkamer, waar de zoon en het nichtje nog lagen te slapen. De tieners kwamen er als bij wonder ongedeerd uit.

Op woensdagmorgen 16 augustus werd het gezin van Bellegemnaar Philippe Lawaisse ruw opgeschrikt door het helse kabaal van een bouwkraan die omviel op hun woning. De bouwkraan, die er al een tweetal maanden stond voor renovaties aan de hoeve, was op de slaapkamer van de kinderen terecht gekomen. Wonder boven wonder bleven de zoon (15) en het nichtje (16) op enkele schrammen en schaafwonden na gespaard. De kraan viel uiteindelijk over hen.

“Er was een duidelijke overbelasting van de kraan” Tom Janssens, woordvoerder van het parket van West-Vlaanderen

De kraan werd naar de site van het oude containerpark in Kortrijk getakeld. Een deskundige van het parket van West-Vlaanderen onderzocht de oorzaak van het ongeval. “Er was een duidelijke overbelasting van de kraan”, zegt Tom Janssens, woordvoerder van het parket van West-Vlaanderen.

“De belastingbegrenzer van de kraan werkte niet naar behoren. Op het moment van de crash werd er een zandzak opgetild. Die weegt doorgaans 1.500 kilogram, maar door de regen was de zak een stuk zwaarder geworden. Daardoor is de kraan kunnen kantelen. Nu rest ons enkel nog te onderzoeken wie verantwoordelijk is voor het ongeval.”

In het kader van het onderzoek kon het bouwbedrijf ‘Gebroeders Jonckheere Bouwwerken Izegem’ nog niet reageren. De hoeve zelf werd onbewoonbaar verklaard. Het gezin zal de komende tijd allicht bij de ouders van de vader terecht kunnen.