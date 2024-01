Op het Edgard de Smedtplantsoen in Sint-Andries, Brugge is in de vooravond een boom omgewaaid. De boom vernielde de betonnen afsluiting en kwam op de parking aan de Magdalenazaal op meerdere geparkeerde auto’s terecht. Eén wagen is nog goed voor de sloop.

Verschillende andere wagens deelden eveneens in de brokken toen er zware takken op terechtkwamen. De brandweer kwam ter plaatse om de boom in stukken te zagen. De boom stond op privégrond en het is niet duidelijk aan wie de boom toebehoort.