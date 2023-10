Omgevallen boom zorgt voor problemen in Brugge

Tot na de middag is het autoverkeer ter hoogte van de Smedenpoort in Brugge onderbroken. Dat komt omdat een boom deels omgevallen is en op de Smedenpoort aanleunt. De gezette boom deed ook een deel van de hoofdsteunen verschuiven.

De boom wordt nu door de stadsdiensten in stukken gezaagd en opgeruimd. Een karwei dat met de nodige vakkennis dient te gebeuren om de Smedenpoort niet te beschadigen.

De politie zette een perimeter af. Voetgangster en fietsers kunnen langs één kant op de fietsersbrug passeren. De werken zullen waarschijnlijk tot laat in de middag duren.