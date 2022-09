Oliespoor zorgt voor enorme verkeerschaos in Menen

Woensdagnamiddag zorgde een indrukwekkend oliespoor ervoor dat de avondspits volledig in de soep liep op en rond de Moeskroenstraat in Menen. Een gloednieuw landbouwvoertuig lag aan de basis van de verkeerschaos.

Aanschuiven, geduld hebben en een wegdek dat zich qua slipgevaar kon meten met een ijspiste. Voor de automobilisten die de Moeskroenstraat wilden gebruiken, was het extra opletten geblazen. Politie en brandweer werden omstreeks 17 uur ter plaatse geroepen nadat verschillende meldingen over een oliespoor de hulpdiensten bereikten.

Ter hoogte van het rondpunt van de Palma, tot honderden meters verder in de Moeskroenstraat, zorgde een dik oliespoor ervoor dat de rijbaan er erg vervaarlijk bij lag. Al snel werd duidelijk dat een landbouwmachine van de firma AVR aan de basis van de problemen lag. “We zijn met twee van deze mastodonten bij het bedrijf vertrokken, gloednieuwe exemplaren die voor een klant waren bestemd”, verklaarde een chauffeur later. “Een van die machines is op de expresweg olie beginnen lekken en éénmaal we het fits hadden, besloten we halt te houden. Ondertussen lag wel al heel wat olie op het wegdek.”

Voor de brandweer zat er weinig anders op dan het wegdek volledig proper te schrobben. De politie besloot dan weer de Moeskroenstraat, in de richting van Rekkem, voor het verkeer af te sluiten. Het resulteerde meteen in een verkeersinfarct dat tot zich tot aan de Croisé wist te manifesteren. “Er zijn al zodanig veel wagens door het oliespoor gereden dat de volledige zone veel te gevaarlijk is geworden”, klonk het bij de ordehandhavers. “Zelfs op de parking van de tabakszaak is het glibberig. We moeten de brandweer de mogelijkheid geven dit allemaal op te kuisen.”