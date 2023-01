Oliespoor op de Leie in Lauwe aangepakt door brandweer en Vlaamse Waterweg

Dinsdagmiddag werd de brandweer naar de Leieboorden geroepen, nadat passanten er een oliespoor op het wateroppervlak zagen. De situatie werd samen met De Vlaamse Waterweg aangepakt.

De melding bereikte de hulpverleningszone kort na 16 uur. De brandweer werd geïnformeerd over de aanwezigheid van een oliespoor dat de Leie bevuilde. Het spoor strekte zich over honderden meters uit, waardoor de brandweer De Vlaamse Waterweg ter versterking riep. “Het gaat om een standaardprocedure in dergelijke gevallen”, verduidelijkte de officier ter plaatse. “Als hulpverleningszone hebben we wel een beperkt arsenaal aan middelen om vervuilen op het water aan te pakken maar wanneer het over lange sporen gaat, is gespecialiseerd materiaal noodzakelijk. Het zijn zaken die we met ons bootje of met detergenten niet kunnen aanpakken. In overleg met de mensen van De Vlaamse Waterweg zullen we de zaak analyseren en een poging ondernemen om de bron van de vervuiling te identificeren.”

De vervuiling was zichtbaar vanop het jaagpad, waardoor er van hinder nauwelijks sprake was.