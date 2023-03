Obus gevonden tijdens werken in Westende

In de Lombardsijdelaan in Westende is woensdagochtend omstreeks 10.15 uur een obus gevonden tijdens werken. Dat bevestigt de politie van Middelkerke.

Het ging om een obus van ongeveer een meter groot. Alle werkmannen op het terrein moesten weg om veiligheidsredenen. De situatie werd er bevroren. Evacuaties waren niet nodig. Ontmijningsdienst DOVO kwam ter plaatse om de situatie te bekijken en de bom op te halen. Na ruim een uur was het gevaar geweken. (MM)