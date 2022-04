Nu ook oorlogsbom ontploft in Heuvelland

De boeren van de Westhoek zijn druk in de weer in het mooie lenteweer, maar dat is nooit zonder risico. Na de rookbom in Zonnebeke zaterdag ontplofte zondag een obus in Heuvelland.

Telkens zonder gewonden. En de boer, hij ploegde snel weer voort. “Je mag geen schrik hebben, anders moet je hier niet beginnen boeren”, zegt de kleinzoon van ‘opa Rooze’, bij wie de explosie van zondag vooral in de oren nazinderde. En dat was niet de eerste keer. “Opa is een harde, hoor.”

“Wuk zeg je? Ik hoor bijna niks deur die luide bus!” ‘Opa Rooze’ beleefde zondagvoormiddag de schrik van zijn tachtigjarig leven, toen zijn landbouwmachine een oorlogsprojectiel raakte op een akker bij de familiale hoeve. De obus kwam tot ontploffing en er was even witte rook te zien, maar de taaie landbouwer raakte zonder kleerscheuren uit zijn tractor. De rotoreg, die hij met de tractor door de akker trok om de grond fijn te maken en ‘klaar te leggen’ voor de aanplant van bloemkolen, was defect door de knal. De man schudde de schrik snel van zich af en kroop terug de tractor in om met een andere rotoreg het veld verder te bewerken aan de Gapaardstraat in de Heuvellandse deelgemeente Wijtschate, vlakbij de grens met Mesen en Komen-Waasten.

In zijn zog volgde de rest van de familie op de plantmachine. “De bloemkolen gaan zichzelf niet planten, hé”, klinkt het bij de negentienjarige tweelingbroers Charles en Henri Rooze. Zij vormen de vierde generatie van de landbouwersfamilie.

Loterij

“Ik heb het zelf ook meegemaakt vorig jaar, maar dan op een ander veld”, vervolgt Charles. “En opa werd een paar jaar geleden al eens geconfronteerd met een explosie, maar dit was de luidste knal. Hij was al hardhorig en deze explosie heeft natuurlijk niet geholpen. Maar opa is een harde, hoor. Gelukkig hadden we nog een andere rotoreg staan, zodat we snel verder konden. Onze landbouwersfamilie is zeker niet de enige, die zulke incidenten tegenkomt. In de Westhoek werd veel gevochten en er zit nog een massa obussen in de grond. Schrik? Je mag geen schrik hebben, anders moet je hier niet beginnen boeren. De bloemkolen moeten erin, we hebben geen keus.”

In afwachting van ontmijningsdienst DOVO, die de bomresten kwam ophalen, plantte de familie verder rond de defecte rotoreg. “We kunnen die straks wel uit de akker verwijderen, zonder de nieuwe planten te beschadigen”, verzekert Charles. “Wellicht kunnen we de landbouwmachine laten herstellen, zoals de vorige jaren, maar het is weer een heel werk.”

Meer dan honderd jaar na de Groote Oorlog lijkt landbouw nog steeds een loterij op deze Vlaamse velden. Een jaar geleden had Christine Baelde (61) minder geluk bij een ontploffing van een chemisch projectiel onder de machine, waarmee ze aardappelen plantte in Langemark-Poelkapelle. Ze liep brandwonden op in het gezicht, maar kon het nog navertellen.

“De locaties van oorlogsprojectielen en eventuele incidenten blijven onvoorspelbaar”, aldus Kristof Louagie, communicatieambtenaar van Brandweer Westhoek. “Als je geconfronteerd wordt met munitie, moet je die laten liggen en contact opnemen met de politie, die DOVO op de hoogte brengt voor een veilige opruiming.” (TP)