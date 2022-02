Negen mensen na zes uur bevrijd vanop 37 meter hoge attractie in Plopsaland

Geen ride to happiness voor negen bezoekers van Plopsaland zaterdagavond. Zij zaten er urenlang vast op een attractie op 37 meter hoogte. Uiteindelijk konden pas na meer dan 4 uur en dankzij een speciaal opgetrommelde kraan de eerste personen bevrijd worden uit hun benarde situatie. Nog eens ruim anderhalf uur later werd de laatste persoon naar beneden gehaald.



Omstreeks 17.26 uur werd Brandweer Westhoek opgeroepen voor een vastgelopen attractie in pretpark Plopsaland in De Panne. The Ride to Hapinness by Tommorrowland, een splinternieuwe attractie die nog maar in juni vorig jaar geopend was, was er stilgevallen op het hoogste punt. Eerst was er sprake van zeven inzittenden, maar dat werd later door de brandweer bijgesteld naar negen. Het ging om drie Duitsers, een Nederlander en vijf Vlamingen.

De slachtoffers werden opgevangen door de hulpdiensten. © TP

Windmeter

Plopsaland-ceo Steve Van den Kerkhof heeft nog het raden naar de oorzaak van de plotse panne. Een verband met de slechte weersomstandigheden – aan de kust was zaterdagavond code oranje van kracht – lijkt hij uit te sluiten. “Onze attracties worden voortdurend gemonitord”, vertelde hij aan VTM Nieuws. “Ook deze attractie heeft een windmeter en op het moment dat hij stil viel, zat de wind goed en nog ver onder de toegelaten norm.”



Moeilijke reddingsactie

Een crisiscel werd opgericht om samen met de burgemeester van De Panne de redding te coördineren. Acht ambulances, een Paramedisch Interventie Team en een MUG-team kwamen ter plaatse voor de opvang en de verzorging van de slachtoffers.

De reddingsoperatie had uiteindelijk heel wat voeten in de orde. Er moest een kraan opgetrommeld worden om de vastgelopen gondels te kunnen bevrijden. Omstreeks 21 uur werd een eerste poging gedaan om tot bij de gondels te komen, maar door de gure weersomstandigheden verliep de redding bijzonder moeizaam.

Een kraan kwam ter plaatse om de mensen uit hun benarde positie te redden. © TP

Uiteindelijk konden pas om 21.49 uur de eerste personen geëvacueerd worden. Nadien duurde het nog ruim anderhalf uur vooraleer iedereen veilig weer op de grond stond. Na een medische check-up werden de personen overgebracht naar de ziekenhuizen in Veurne en Oostende met onderkoelingsverschijnselen.

(TP/KPL)

De zeven personen zitten vast op het hoogste punt van de attractie. © TP