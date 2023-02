Nederlandse reder van Belgisch vissersschip dat zonk, onderweg naar Engeland om bemanning op te halen: “Iedereen is gezond en wel”

De reder van de Belgische vissersboot Z.525 Sylvia-Mary, die afgelopen nacht zonk voor de Britse kust, is onderweg om de bemanning op te halen. Het schip zonk dinsdagavond om 18 uur lokale tijd nadat het op de klippen liep voor de kust van Penzance, in het Britse Graafschap Cornwall.

Paniek gisterenavond toen Pieter Kramer een paniekerig telefoontje kreeg van een van zijn bemanningsleden. “Kort nadat het ongeval gebeurd is, kreeg ik telefoon van een van de bemanningsleden”, vertelt Pieter Kramer, de Nederlandse reder van de Z.525. Kramer liet het schip in 1997 bouwen en sindsdien vaart het onder de Belgische Vlag. Het schip staat dan wel geregistreerd in Zeebrugge, toch gebruikte het de Oostendse haven als uitvalsbasis. “Ik kreeg te horen dat het schip aan het zinken was, maar alles verliep erg paniekerig. Het telefoontje kwam er nadat de bemanning zich ondertussen al veilig in het reddingsvlot had gehesen. Gelukkig werd nog snel een van de telefoons meegenomen. De rest van de telefoons bleef aan boord.”

Familie aan boord

Omstreeks 18 uur lokale tijd werd een automatisch noodsignaal uitgestuurd via het zogenaamde EPIRB. Elk Belgisch vissersvaartuig heeft aan elke zijde een radiobaken hangen. Dat toestel zendt automatisch een signaal naar het controlecentrum als het in aanraking komt met water. De bemanning had zichzelf ondertussen in veiligheid gebracht door in een reddingsvlot te springen. “Gelukkig zijn ze allemaal gezond en wel”, vervolgt Pieter. “Aan boord waren mijn zonen Fokke en Hessel, een kleinzoon en een Poolse jongen die al even voor ons vaart.”

Oorzaak onbekend

De Nederlandse reder is nu onderweg naar Groot Brittannië om er de bemanning op te halen. “Wat er precies gebeurd is gisterenavond, weet ik zelf nog niet”, duidt de reder. “Ik heb de bemanning nog niet al te veel kunnen spreken. Ze zijn allemaal onder de indruk van wat er gebeurd is. Ik hoop vandaag nog met hen te kunnen spreken om zo te weten te komen, wat er precies gebeurd is. Maar ik ben vooral opgelucht dat ik ze nog in de armen kan sluiten.”

“Wat er precies gebeurd is disdagavond, weet ik zelf nog niet.”

Er is voorlopig nog geen duidelijkheid of het schip geborgen wordt en indien dat zo is, wanneer dat zal gebeuren. “Het schip ligt op de bodem van de zee en er is voorlopig nog geen duidelijkheid of het schip überhaupt geborgen zal worden”, aldus Kramer.

Onderzoek gestart

Het onderzoek naar de oorzaak van de scheepsramp is ondertussen gestart. “We kunnen voorlopig nog niet veel vertellen”, zegt Luk Louwagie van Previs, Preventie van arbeidsongevallen aan boord van Vissersvaartuigen. “Het onderzoek zit nog in de beginfase. Er is nog geen duidelijkheid hoe het ongeval is kunnen gebeuren. Daar zal sowieso nog enige tijd over gaan. Ook over het al dan niet bergen van het schip is er nog geen duidelijkheid.”