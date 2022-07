Nachtelijke wandeling van scoutsgroep loopt verkeerd af, meisje (19) sukkelt in gracht en raakt gewond

Een nachtspel van een scoutsgroep uit Antwerpen op kamp in Loppem (Zedelgem) is in de nacht van woensdag op donderdag verkeerd gelopen. In het pikdonker viel een 19-jarig meisje van de scoutsgroep in een drie meter diepe gracht. Omdat het meisje aangaf niet meer te kunnen bewegen moest de brandweer haar komen bevrijden. Op dit moment stelt ze het evenwel goed.

“Dat gebeurde met de nodige voorzichtigheid en rekening houdend met eventuele rug- en nekwervelletsels”, zegt brandweerkapitein Mathieu Vanwalleghem.

Het was rond half één ‘s nachts toen de scoutsgroep van scouts uit het binnenland bezig was met een nachtspel. De groep verblijft voor haar kamp in het Hopper Merkenveld jeugdcentrum vlakbij. Een groep van een vijftiental scoutsleden was bezig met een nachtspel waarbij opdrachten uitgevoerd moesten worden. Dat gebeurde in de weilanden en bossen rond het kamp waar ze verbleven.

Daar is het erg donker maar de groep had zaklampen bij zich. Op een gegeven ogenblik ging het verkeerd op een stuk grasland tussen weiden. Een 19-jarig meisje misrekende zich en viel in een diepe gracht naast het grasland, tussen enkele bomen.

Ze leed veel pijn en gaf aan de andere scoutsleden aan dat ze niet meer kon bewegen. Die namen daarom geen risico en belden de hulpdiensten op voor een reddingsactie.

Brancard aan ladderwagen

De brandweerposten van Torhout en Oostkamp, de politie, een MUG-dienst en ambulance repten zich ter plaatse. Nadat ze het meisje gelokaliseerd hadden zette de brandweer een reddingsactie op poten. “We bevestigden daarvoor een brancard aan de ladderwagen waarna we tot bij het meisje konden raken”, zegt brandweerkapitein Mathieu Vanwalleghem.

“Zo konden we het meisje in de meest veilige omstandigheden horizontaal uit de gracht halen. Ze maakte toch een kwalijke val van een drietal meter. De gracht stond helemaal droog en de ondergrond was daardoor ook vrij hard. Daarom ging het toch om een serieuze val.”

“Ze bleef wel bij bewustzijn maar zei dat ze niet op eigen kracht uit de gracht kon raken. Daarom moesten we ons bewust zijn van eventuele rug- en nekwervelletsels. Via de brancard werd ze de lucht ingehesen en op de grond gebracht. Daar ontfermden de medische hulpdiensten zich over haar.”

Scoutsgroep aangeslagen

Het meisje kreeg ter plaatse een check-up van de spoedarts. Ze werd stevig ingepakt en het ging van daaruit snel over naar het ziekenhuis. Wat de aard van haar verwondingen zijn is nog niet duidelijk.

Volgens de eerste berichten zou het meisje het goed stellen. Ze kon bij haar overbrenging naar het ziekenhuis haar ledematen al terug bewegen

Haar scoutsvrienden stonden de reddingsactie aangeslagen te volgen en hopen dat alles goed gaat met hun vriendin. Ze waren te aangeslagen om te reageren. Hun nachtspel werd beëindigd en ze trokken terug naar hun kampplaats.

