Na verdrinking Hussein (20) in Oostende: “Scholen moeten lesgeven over de risico’s van de zee”

De verdrinking van de twintig jaar jonge Hussein uit Sint-Jans-Molenbeek zindert nog na. De Intercommunale Kustreddingsdienst IKWV roept alle strandgangers op om de regels zo goed mogelijk op te volgen en zich bewust te zijn van de onvoorspelbaarheid van onze Noordzee. “We merken elke dag dat jonge mensen steeds minder goed kunnen zwemmen”, zegt directeur An Beun. “Terwijl het letterlijk je leven kan redden. Scholen en lokale overheden moeten daarvoor mee aan de kar trekken.”

Afgelopen zaterdagavond zocht een vriendengroep verkoeling in zee aan de Westelijke Strekdam in Oostende. Ze trokken het water echter in toen de reddingspost al gesloten was én de rode vlag gehesen was. Een jongeman van twintig jaar oud raakte in de problemen en werd door de hulpdiensten uit het water gehaald. Zondag is hij in het ziekenhuis aan zijn verwondingen overleden.

“Bijzonder tragisch”, reageert An Beun, directeur van de Intercommunale Kustreddingsdienst IKWV. “We leven enorm mee met de vrienden en familie van de jongen. Tegelijk wil ik benadrukken dat het om een uitzonderlijk feit gaat. Wanneer onze redders aan het werk zijn – elke dag van 10.30 tot 18.30 uur op 83 posten langsheen onze kustlijn – kan je in alle veiligheid van het zeewater genieten.”

De zee is geen zwembad

Twee jaar geleden verdronk in Oostende een meisje van 17, maar dat was het eerste ongeval in veertig jaar onder het toeziend oog van de kustredders. “Onze redders leveren elke dag opnieuw erg nuttig werk. We stellen vast dat heel veel mensen uit het binnenland zich niet bewust zijn van de onvoorspelbaarheid en gevaren van de Noordzee. Er wordt onterecht gedacht dat zwemmen in zee hetzelfde is als in een zwembad. Terwijl je de twee totaal niet met elkaar kan vergelijken. In zee heb je stromingen, niveauverschillen, de watertemperatuur is veel lager… Allemaal factoren die je zelf niet in de hand hebt.”

“Onze redders willen maar één iets: iedereen een zorgeloze en vooral veilige tijd aan zee bezorgen”

Volgens An Beun van IKWV gaat ook de kwaliteit van de zwemlessen er op achteruit. “Wij zíen dat jonge mensen steeds minder goed kunnen zwemmen. Nu is het blijkbaar voldoende dat je op eigen kracht de rand van een zwembad kan bereiken, waar je vroeger nog een stevige afstand in schoolslag of andere zwemslag moest kunnen overbruggen.”

An Beun. © Davy Coghe

Zowel de kustredders als de kustgemeenten stellen alles in het werk om zoveel mogelijk mensen te sensibiliseren, maar bepaalde doelgroepen blijken erg moeilijk te bereiken. “Dan hebben we het vooral over mensen uit Wallonië en het Brusselse. Zeker mensen met een migratieachtergrond zijn lastig om te contacteren. Zij hebben ook geen echte zwemcultuur en jongeren groeien er vaak op in gezinnen waarvan de ouders zelf ook niet kunnen zwemmen. Wij proberen via sociale media en pers zo goed mogelijk te waarschuwen, maar de volledige bevolking bereiken, is voorlopig een utopie. Al stellen we daar alles voor in het werk.”

Beschermen, niet pesten

Ook de vele (basis)scholen van ons land hebben een belangrijke rol in dit verhaal, meent An Beun. “Waarom geven zij geen les over de risico’s van de zee? Dit zou standaard tot het lessenpakket moeten behoren. Die basiskennis, samen met een goeie zwemopleiding, kan letterlijk je leven redden. Onze provinciegouverneur Carl Decaluwé heeft zijn collega-gouverneurs ook opgeroepen om informatie over zwemmen in zee te verspreiden, want ook lokale overheden moeten hieraan meewerken.”

“En volg alsjeblieft de adviezen van onze redders op. We begrijpen dat mensen aan onze kust in vakantiestemming zijn, maar die rode vlag wordt niet opgehangen om mensen te pesten. Integendeel, we willen er toeristen mee beschermen. Praat met onze mensen, stel hen vragen. Dan zal je snel begrijpen dat ze maar één iets willen: iedereen een zorgeloze en vooral veilige tijd aan zee bezorgen.”

De Intercommunale Kustreddingsdienst IKWV heeft deze zomer 1.400 kustredders in dienst, waarvan er elke dag 450 aan de slag zijn. Zij opereren vanuit 83 reddingsposten langs zo’n 33 kilometer West-Vlaamse kust. In 2022 moesten ze 729 interventies op zee uitvoeren.