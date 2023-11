Na ongeval met signalisatiewagen doet zaakvoerder Pieter oproep: “Altijd, maar dan ook altijd opletten in het verkeer”

Pieter Vanlersberghe, zaakvoerder van de takeldienst ADB-Assist doet een oproep naar chauffeurs om meer op te letten in het verkeer nadat er dinsdagavond op de E40 een bestuurder tegen een signalisatiewagen aan reed. “Wat wij doen is een erg gevaarlijke job. We doen er alles aan om de veiligheid van de bestuurders, hulpdiensten en onszelf als takeldienst te optimaliseren. Maar een garantie is er nooit, zeker niet nu mensen nog verstrooider in het verkeer lijken.”

Dinsdagavond werd ADB-Assist opgeroepen om een wagen weg te takelen van op de E40 in Oostkamp. “Een team van ons is ter plaatste gegaan met onder andere een signalisatiewagen om het verkeer op de snelweg te wijzen op het stilstaande voertuig, want dat is verplicht Nadat de wagen werd weg getakeld is er een bestuurder iets voor 20 uur langs achteren ingereden op de signalisatiewegen”, vertelt zaakvoerder Pieter Vanlersberghe.

Gevaarlijke job

Bij het ongeval raakte niemand zwaar gewond. “Nog een geluk. Mijn medewerker heeft alles in orde volgens de juiste procedures gedaan, zoals geleerd in de opleiding. Dat is ook heel belangrijk, want zo kon hij het risico voor zichzelf ook minimaliseren. Het ongeval drukt ons nog eens met de neus op de feiten dat dit een heel gevaarlijke en onderschatte job is. Toen moest er opnieuw een team ter plaatse komen om die wagen te beveiligen en signaleren. Dat is eigenlijk dubbel werk.”

Het laatste andere ongeval was er een op een reddingsstrook een tweetal maanden geleden. “We hebben veel tussenkomsten, waar het een close call is en het bijna tot een aanrijding komt, maar dan op het nippertje toch niet”, gaat Pieter verder. “Daar zouden we echt een volledig boek mee kunnen vullen, maar gisterenavond was het helaas opnieuw zover.”

Verplichte signalisatie

Wanneer je in panne valt langs de snelweg moet je verplicht de juiste diensten verwittigen. “Dat is zo in de wet en de betreffende mensen moeten dat ook zelf betalen. Onder de dienst F.A.S.T komen wij dan ter plaatse op de snelwegen in regio Noord-West-Vlaanderen om de site te beveiligen met een signalisatievoertuig. Want bestuurders zelf weten niet hoe ze zo’n situaties moeten aanpakken en dat kan erg onveilig zijn.”

“We doen er alles aan om de veiligheid van de bestuurders, hulpdiensten en onszelf als takeldienst te optimaliseren. Het signalisatievoertuig vormt dan eigenlijk een buffer voor de rest. Maar een garantie is er nooit, zeker niet nu mensen nog verstrooider lijken in het verkeer.”

“Zo’n aanrijding gebeurt natuurlijk nooit expres. Vroeger was er meer gebrek aan respect dan nu. Nu worden we wel geapprecieerd, maar zitten mensen verstrooid achter hun stuur. ze zijn met van alles en nog wat bezig dat niet nodig is en dan duikt er plots een signalisatiewagen op. Het is van levensbelang dat mensen zeer aandachtig blijven in het verkeer, ook voor onze veiligheid”, besluit Pieter.