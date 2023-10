Muur op parking Kringloopwinkel in Roeselare gesloopt door omgevallen boom

Maandagochtend gebeurde er een opmerkelijk voorval op de parking van de Kringloopwinkel in de Brugsesteenweg. Een boom in een nabijgelegen tuin kraakte af en belandde op de muur die de tuin scheidt met de parking. De muur zakte helemaal in.

De boom kwam neer op de nachtopvang. De brandweer van Roeselare en de politie kwamen onmiddellijk ter plaatse om de omgeving van de geefzone van de Kringloopwinkel en de nachtopvang te beveiligen. Een gespecialiseerde firma wordt nu ingeschakeld om de grote boom en de brokstukken te verwijderen. De nachtopvang kan komende nacht gewoon gebruikt worden.