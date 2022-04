Zondagmorgen even voor 3 uur gebeurde in de Heidelbergstraat in Sint-Michiels Brugge een zwaar ongeval.

Een motorrijder die uit de richting van Loppem kwam ging er uit de bocht en kwam in botsing met een vluchtheuvel. Daarbij ramde hij ook een verkeersbord. De tweewieler kwam een 50 meter verder tot stilstand. De bestuurder werd in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht.

Door het ongeval was de Heidelbergstraat in beide richtingen afgesloten voor alle verkeer.