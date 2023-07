Middendrukgaslek in Koekelare: zes bedrijven en recyclagepark ontruimd

Zes bedrijven en het recyclagepark van Koekelare moesten woensdagochtend ontruimd worden na een stevig gaslek in de straat. Het ging om een middendrukgasleiding waarbij de gasontsnapping groot was. Anderhalf uur lang konden bezoekers niet naar het recyclagepark of personeel terug naar de bedrijven.

Het gaslek in de Nijverheidsstraat in Koekelare ontstond woensdagochtend rond 10.15 uur. Er zijn wegenwerken aan de gang in de straat en daarbij werd een gasleiding geraakt. “Bij onze aankomst konden we snel vaststellen dat het niet om een kleine gasleiding ging”, zegt brandweerkapitein Dries Depreitere van post Koekelare.

“Er ontsnapte immers hoorbaar veel gas en ook in de omgeving kon je een stevige gasgeur ruiken. Daarom beslisten we meteen om de omgeving te ontruimen en een perimeter in te stellen. Zes bedrijven in de buurt werden geëvacueerd en ook het recyclagepark in de straat werd ontruimd. Bezoekers moesten rechtsomkeer maken. Met onze explosiemeters konden we meten dat het gas wel vrij snel verdampte in de lucht door de stevige wind. Het waren ook vooral de bedrijven die beneden de straat zaten die in het veld lagen waar de gaswolk naar toe ging.”

De brandweer wachtte de komst van Fluvius af die aan het begin van de aftakking van de gasleiding een stop plaatste, ter hoogte van de Hovaerestraat. Na anderhalf uur kon iedereen terugkeren en was het gevaar geweken. Fluvius voerde daarna nog herstelwerken uit. (JH)