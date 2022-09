Middendrukgasleiding geraakt bij wegenwerken aan oude gasketel van Nieuwpoort

In Nieuwpoort ontstond dinsdagochtend een groot gaslek in een middendrukgasleiding nabij de brandweerkazerne en de oude gasketel van Nieuwpoort, in de Pieter Deswartelaan. Op die plaats liggen nog tal van gasleidingen in de grond.

Omdat de wind goed zat moesten geen bewoners geëvacueerd worden. “Even twijfelden we om een industriezone preventief te evacueren waar het gas naar toe geblazen werd maar het lek werd tijdig gedicht”, zegt brandweerluitenant Marc Villé.

Rond 8.30 uur waren arbeiders bezig in de Pieter Deswartelaan in Nieuwpoort met wegenwerken. De weg wordt er over meerdere kilometers heraangelegd en een graafmachine was bezig met grondwerken. Dat gebeurde ter hoogte van het kruispunt met de Gasstraat, waar de brandweerkazerne is gevestigd. Opeens werd een leiding geraakt en was er een fiks gat te zien. Meteen werd ook een luid kabaal gehoord en ontsnapte er gas.

De arbeiders maakten zich uit de voeten en belden de hulpdiensten. Manschappen van zowel brandweerposten Nieuwpoort en Oostduinkerke snelden net als de politie ter plaatse. “Er werd beslist een perimeter van 200 meter in te stellen”, zegt brandweerluitenant Marc Villé. “In die perimeter liggen weliswaar heel wat huizen en woonblokken maar we hadden geluk dat de wind goed zat. Ze blies het gas de andere kant uit, over het water en weilanden. Daarom moesten we geen bewoners evacueren, anders zou dit vrij grootschalig zijn geweest. Aan de andere zijde ligt wel een industrieterrein. Het was even precair om daar wel evacuaties uit te voeren. We deden er metingen en de politie stond paraat. Maar het lek was net op tijd gedicht.”

Oude gasketel

Meerdere ploegen van nutsmaatschappij Fluvius kwamen ter plaatse om de situatie op te lossen. Het bleek om een middendrukgasleiding te gaan met een druk tussen 4 en 15 bar. De ontsnapping van het gas ging met veel kabaal gepaard. Uiteindelijk konden twee sectoren afgesloten worden en een stop in het gat geslagen worden. Daardoor was om 10 uur het gevaar geweken. “Gelukkig zat de wind mee”, zegt waarnemend burgemeester Bert Gunst. “Aan de rand van de weg waar de leiding geraakt werd stond vroeger de oude gasketel van Nieuwpoort. Van hieruit werd al het gas geregeld en daardoor liggen er tal van leidingen in de grond. Daardoor is het voor de aannemer extra goed uitkijken bij wegenwerken. In het gebouw zelf zijn nu woningen gevestigd.” (JH)