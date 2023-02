Meteen recordjaar voor nieuwe MUG-heli

De nieuwe MUG-heli heeft in zijn eerste jaar meteen records gebroken. De helikopter werd in 2022 723 keer opgeroepen, tegenover 668 interventies een jaar eerder.

Dat de MUG-heli in 2022 vaker in actie kwam dan in 2021, is des te opvallend door het feit dat de nieuwe Eurocopter EC135 pas eind februari officieel werd voorgesteld en pas een maand later operationeel was. De 668 interventies in 2021 werden over het hele jaar uitgevoerd.

De drukste dagen in 2022 waren 24 juni en 6 juli, met telkens zeven interventies. De MUG-heli is momenteel even niet beschikbaar door een geplande grote onderhoudsbeurt. (TBR)