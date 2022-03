Melding van vuurbal zorgt even voor onrust in Knokke-Heist

Donderdagavond even voor 19. uur werd melding gemaakt van een vuurbal in de Natiënlaan in Knokke-Heist. Ter hoogte van de werken, waar onder andere nieuwe nutsleidingen getrokken worden, zou een kortsluiting mogelijk voor een vuurbal gezorgd hebben.

Op het ogenblik dat de melding binnen liep was het hevig aan het regenen in de regio. Mogelijk is dat ook deel van de oorzaak van het ontstaan van de vuurbal. De brandweer kwam ter plaatsen maar diende niet in te grijpen. Ook nutsmaatschappij Fluvius kwam ter plaatse om de leidingen te inspecteren. Gevaar was er op geen enkel moment.