Meisje (6) na zoekactie op strand De Panne drie kilometer verderop teruggevonden in Sint-Idesbald

Op het strand van De Panne werd woensdag in de vooravond drie kwartier lang gezocht naar een zesjarig Nederlands meisje dat vermist raakte. De ouders vonden hun dochter niet terug, belden naar de noodcentrale en er werd een zoekactie gestart. Na 45 minuten werd het kind al wenend aangetroffen op het strand van buurgemeente Sint-Idesbald, drie kilometer verderop. “De samenwerking tussen de strandredders en hulpdiensten was uitstekend zodat dit goed afliep”, zegt hoofdredder Vincent Geerardyn.

Het was vandaag bijzonder druk op het strand van De Panne. Het stralende nazomerweer en de hoge temperaturen, die ook op het strand flirtten met de 30 graden, lokte een massa volk naar zee. Voor de strandredders was het alle hens aan dek om alles in de gaten te houden.

Er waren een tiental interventies voor kleine medische ingrepen, maar ondanks de grote drukte liepen geen kindjes verloren. Tot om 17.10 uur de melding kwam van een vermist meisje van zes jaar uit Nederland. De ouders vonden hun spelend kind niet meer terug op het strand en nadat ze zelf radeloos gezocht hadden, belden ze de politie op. Die zetten meteen een procedure in gang.

Drie kilometer gelopen

“Wij werden om 17.10 uur verwittigd in verband met het zesjarig meisje dat vermist was”, zegt hoofdredder Vincent Geerardyn. “Onmiddellijk werd een zoekactie op poten gezet met onze strandredders en vrijwel meteen nadat die gestart was, kwam ook de politie en de scheepvaartpolitie met een patrouilleboot ter plaatse. Het vermoeden was dat het meisje verloren was op het strand, maar de procedure redding drenkeling werd eveneens opgestart. Ook de NH90 kwam ter plaatse. De samenwerking verliep van bij het begin uitstekend waarbij iedereen zich op zijn taak focuste.”

“Op een bepaald moment kregen onze strandredders van iemand de melding dat zij het betreffende kindje oostwaarts had zien lopen, nadat de redders met haar signalement rond gingen op het strand. Dat betekende dat het meisje richting Sint-Idesbald wandelde. We belden daarop meteen onze collega’s in Sint-Idesbald op en het toeval wil dat zij het meisje net voor onze melding hadden gevonden, omdat ze alleen en al wenend op het strand liep. Ze had ongeveer drie kilometer gewandeld. We konden haar dus snel herenigen met de ouders, waardoor dit goed afliep”, besluit Geerardyn die nogmaals meegeeft aan ouders om bij twijfel niet te wachten om de strandredders te verwittigen. (JH)