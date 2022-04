Meerdere waterlekken in Koekelare en Eernegem: “Die zijn ontstaan bij vernieuwen van leidingen”

Koekelare en aanpalende gemeenten worden de voorbije weken opvallend vaak getroffen door waterlekken. In Koekelare ontstonden het voorbije weekend twee lekken, maar in een maand tijd gaat het al om het vierde lek. Ook in Eernegem ontstond een zwaar waterlek. “Twee lekken dit weekend ontstonden net door het vernieuwen van de waterleidingen”, zegt Jan Van Der Cruysse van De Watergroep.

De brandweer van Koekelare moest het voorbije weekend tweemaal uitrukken voor omvangrijke waterlekken. “Zowel zaterdagnacht als zondagnacht kregen we een oproep”, zegt kapitein Dries Depreitere. “Zaterdagnacht rond 2.45 uur voor een waterlek in de Lekestraat waar heel wat water op de baan lag. Het gaat daar om een gekend probleem: de waterleiding is verouderd en er waren al eerdere lekken. Dat hoorden we zelf van De Watergroep. Zondagnacht was er dan een lek in een oude buis ter hoogte van de fontein.”

In amper vier weken tijd moest er in Koekelare zelfs al viermaal uitgerukt worden voor waterlekken. Een groot lek was er begin maart op de Ringlaan ter hoogte van de Lidl. Opvallend: ook in buurgemeenten Houthulst en Eernegem was er dit weekend een waterlek. In Eernegem ging het zelfs om een zwaar waterlek.

Oorzaak

De Watergroep kwam telkens ter plaatse voor herstel. “Twee lekken dit weekend werden veroorzaakt net omdat we de waterleidingen aan het vernieuwen zijn”, zegt Jan Van Der Cruysse van De Watergoep. Verouderde leidingen worden stelselmatig vernieuwd, dat is een permanent gegeven voor nutsvoorzieningen. Tot die tijd staan de originele leidingen, die doorgaans grotendeels op dezelfde plaats liggen, nog in voor de watervoorziening. Omdat oud en nieuw vaak dicht bij elkaar liggen, is er altijd een risico dat de bestaande leidingen tijdens de werken worden geraakt, en dat hier een lek ontstaat.”

“Dat is tijdens de voorbije dagen twee keer gebeurd in de streek, en in beide gevallen leidde dat tot een interventie van onze ploegen voor herstelling. In Koekelare is er op dit ogenblik wel nog een belangrijk waterlek waarvan we de oorzaak niet kennen. Dit kan diverse oorzaken hebben: slijtage, breuk die optreedt door hogere druk of bewegingen in de ondergrond. Onze ploegen zijn ter plaatse.” Door de omvang is er zelfs een tijdelijk aftakpunt voorzien in de Pieter Lansensstraat.

Niet structureel verouderd

Inwoners van vooral Koekelare wijzen met een beschuldigende vinger naar de sterk verouderde waterleidingen. “Maar die zijn zeker niet structureel verouderd”, duidt Van Der Cruysse. “De situatie is er niet fundamenteel anders dan in andere regio’s. Zoals overal kan er een flink leeftijdsverschil zijn tussen de leidingen in de ene straat tegenover de andere. De Watergroep heeft een gericht vervangingbeleid in functie van onder meer de staat, de leeftijd en het materiaal van de leidingen. Het investeringsbudget voor distributie- en toevoerleidingen werd de voorbije jaren meer dan verdubbeld: van 40 miljoen in 2014 naar ruim 108 miljoen in 2021.” (JH)