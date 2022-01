Mazoutspoor zorgt voor verkeershinder in centrum van Menen

Een inschattingsfout van een vrachtwagenchauffeur zorgde maandagvoormiddag voor heel wat verkeershinder in het centrum van Menen. De brandweer was er uren in de weer met het verwijderen van een stevige laag mazout op het wegdek.

Kort na 8 uur kwam de trucker met zijn tientonner aan op een werf in de Bruggestraat, op een steenworp van de Grote Markt. Bij het manoeuvreren schatte hij echter de hellingsgraad verkeerd in, waardoor de mazouttank van de vrachtwagen open scheurde. De tientonner zat niet alleen vast, honderden liters mazout stroomden ook het voetpad en de straat op. De vele auto’s die er voorbij reden zorgden ervoor dat het goedje in geen tijd over een indrukwekkende afstand werd open gesmeerd.

De toegesnelde brandweer kon niet anders dan de Bruggestraat, van aan de Grote Markt, voor het verkeer af te sluiten zodat ze het wegdek konden reinigen. Dit, gecombineerd met het spitsuur, zorgde ervoor dat het centrum van Menen met een verkeersinfarct te kampen kreeg.

Het duurde nog tot het middaguur eer de weg opnieuw bruikbaar werd en de vrachtwagen kon worden getakeld.